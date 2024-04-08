Грузинские военные принимают участие в учениях в Черном море

08 апреля 2024, 05:50

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Военнослужащие из Грузии отправились в Румынию, чтобы принять участие в военно-морских учениях Sea Shield 2024, которые стартуют сегодня. Учения продлятся до 21 апреля, участие в них принимают более 2200 военных из стран НАТО и партнеров альянса.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа из сообщения посольства США стало известно, что в Грузии начались военные учения Agile Spirit ("Проворный дух"). Грузинская сторона не сообщала о проведении совместных с НАТО военных учений Agile Spirit 2023, поскольку пытается как можно меньше раздражать Россию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи. Учения завершились 1 сентября.

Грузинские военные отправились в Румынию, чтобы принять участие в морских учениях НАТО, которые стартуют сегодня, 8 апреля и продлятся до 21 апреля, пишет "Грузия-онлайн".

В военно-морских учениях Sea Shield 24, помимо грузинских военных, принимают участие их коллеги из 12 стран-членов и партнеров НАТО - Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции и Франции.

Учения пройдут в Черном море и на реке Дунай, у них принимают участие более 2200 военных и 135 единиц военной техники. В рамках учений планируется отработать проведение военно-спасательных операций, оказать помощь терпящим бедствие судам и защитить критическую инфраструктуру.

Напомним, более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО. Членство в альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, считают политологи. Власти Грузии на фоне военной операции России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. Вопрос интеграции Грузии в НАТО напрямую зависит от выполнения властями страны разработанных условий Евросоюза. В североатлантический альянс входят демократические страны и для включения в него важно не только соответствие в сфере безопасности и обороны, считают грузинские эксперты. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в июле 2022 года указал на необходимость проведения реформ в Грузии для членства в альянсе.

Принятие решения о предоставлении Грузии плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, но оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В сентябре 2019 года бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

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