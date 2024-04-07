Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку

07 апреля 2024, 04:05

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Баку и Еревану пока не удается договориться по вопросам взаимного признания территориальной целостности и разблокирования инфраструктуры, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. 19 марта Никол Пашинян заявил, что для предотвращения военного столкновения с Азербайджаном необходимы демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил 6 апреля в интервью Общественной телекомпании, что Ереван и Баку достигли ряда взаимных договоренностей на переговорах по подписанию мирного договора, но есть проблемы, пишет News.am.

По словам Мирзояна, в настоящее время есть "историческая возможность установить долгосрочный мир на Южном Кавказе", и Армения привержена мирной повестке дня. Но есть два "основных вопроса", по которым Баку и Ереван не могут пока достичь согласия.

Первый вопрос, заявил глава МИД Армении, это взаимное признание территориальной целостности и процесс дальнейшей делимитации. По его словам, было минимум три-четыре встречи, на которых было подтверждено признание территориальной целостности двух стран на основе Алматинской декларации и была достигнута договоренность, что процесс делимитации будет происходить именно на ее основе. Однако, добавил Мирзоян, Ереван видит "нежелание Азербайджана".

Вторым вопросом он назвал "разблокирование инфраструктуры".

Также Мирзоян добавил, что работы по демаркации и делимитации продолжаются, обсуждаются несколько вариантов и, возможно, в ближайшее время будет достигнут прогресс.

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