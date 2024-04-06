Ифтар с участием беженцев из Палестины прошел в Дербенте

06 апреля 2024, 22:25

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Беженцы из Палестины стали участниками ифтара в Дербенте, собравшего более 10 тысяч человек, организованного главой республики.

Как писал "Кавказский узел", делегация управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и регионального отделения Российского Красного Креста посетила Дагестан, чтобы проверить условия, в которых живут беженцы из Палестины, отчитался омбудсмен Дагестана.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справке "Кавказского узла" о Рамадане.

Более 10 тысяч дагестанцев посетили ифтар в Дербенте от имени главы республики, сообщила сегодня администрация главы Дагестана. Среди собравшихся были и беженцы из Палестины, которых на праздник разговения пригласил глава республики Сергей Меликов, указано в сообщении в telegram-канале администрации.

Публикация проиллюстрирована фотографиями и видео, на которых Меликов стоит в окружении палестинцев. "Нет в Дагестане сегодня равнодушных к событиям в Газе", - сказал Меликов.

Меликов пригласил послов мусульманских стран, которые находятся с визитом в Дагестане к группе беженцев, следует из видео, размещенного в Telegram-канале "Дербентские новости". "Это наши гости из Палестины, которые приехали к нам погостить, но пока не могут пригласить нас к себе в Газу", - сказал он.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли 183 беженца из сектора Газа, сообщил глава правительства республики. Ранее власти сообщали, что 62 человека получили российские паспорта. Глава Минтруда республики отчитался, что более 30 переселенцев из Палестины готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане. Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, которые решили работать в системе здравоохранения республики. Благотворительный фонд "Инсан" заявил о готовности оплатить это обучение. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

В Дагестане с визитом находятся главы и высокопоставленные дипломаты посольств Бангладеш, Ирака, Ирана, Казахстана, Мавритании, Малайзии, Пакистана, Турции, Узбекистана. Это совместная инициатива департамента государственного протокола МИД России и правительства республики, говорится в сообщении департамента от 5 апреля.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителях, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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