ООН и Красный Крест проверили положение беженцев из Палестины в Дагестане

28 марта 2024, 16:21

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Делегация Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и регионального отделения Российского Красного Креста посетили Дагестан, чтобы проверить условия, в которых живут беженцы из Палестины, отчитался омбудсмен Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с начала обострения палестино-израильского конфликта в Дагестан прибыли 183 беженца из сектора Газа, сообщил глава правительства республики. Ранее власти сообщали, что 62 человека получили российские паспорта. Глава Минтруда республики отчитался, что более 30 переселенцев из Палестины готовы работать в Дагестане, в основном в сфере здравоохранения. 12 переселенцев из Палестины попросили зачислить их в вузы для получения бесплатного высшего образования в Дагестане. Минздрав и медуниверситет Дагестана организовали курсы переподготовки беженцев из Палестины, которые решили работать в системе здравоохранения республики. Благотворительный фонд "Инсан" заявил о готовности оплатить это обучение. Большинство из прибывших в Дагестан палестинских беженцев – врачи по образованию, а людям без специальности и женам врачей Минтруда республики предлагает работу обувщиков и мастеров маникюра.

Представители Управления Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев и регионального отделения Российского Красного Креста, прибыли в Дагестан, чтобы изучить условия пребывания беженцев из Палестины, сообщил омбудсмен Дагестана Джамал Алиев.

"Рассказал о проводимой совместно с органами власти работе по оказанию помощи палестинцам, находящимся на территории республики.

В свою очередь советник УВКБ ООН по делам беженцев Юлдуз Ишназарова отметила высокий уровень организации размещения и иной помощи палестинским семьям в нашей республике", - написал он в своем Telegram-канале.

Алиев также обратился к представителям Верховного комиссара ООН с просьбой "донести нашу позицию" до руководства Организации Объединенных Наций. Он отметил необходимость незамедлительного прекращения боевых действий в Секторе Газа и открытия гуманитарных коридоров для обеспечения жителей Палестины продуктами питания. В частности, он подчеркнул, что гуманитарный груз, направленный из Дагестана, более месяца стоял на КПП "Рафах" на границе Египта и Сектора Газа, следует из видео, приложенного к публикации от 27 марта в Telegram-канале омбудсмена.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителях, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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