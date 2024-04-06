Армянские сельчане пожаловались на обстрелы домов со стороны Азербайджана

06 апреля 2024, 12:55

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Приграничное село Мовсес ночью подверглось обстрелам со стороны Азербайджана, некоторые дома повреждены, рассказали местные жители. МИД Армении обвинил Баку в провокации вооруженного конфликта.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана заявило, что за сутки азербайджанские подразделения 30 раз были обстреляны со стороны Армении. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливали из стрелкового оружия позиции около сел Сотк, Верин Шоржа, Кут (Гегаркуникская область), Аравус (Сюникская область), Чинари и Мовсес (Тавушская область).

31 марта Азербайджан обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля и 5 апреля Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах приграничных позиций.

Национально-демократическое движение "Бевер" (Полюс) сегодня распространило заявление о том, что, по полученной ими информации от местных жителей, азербайджанские военные минувшей ночью обстреливали село Мовсес Тавушской области, в том числе дома мирных жителей.

Обстрел села велся с часовым интервалом и продолжался, согласно информации "Бевер", до самого утра. "В настоящий момент обстрел по селу прекратился, по информации, пострадавших нет", - сообщило движение, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Бывший глава общины Мовсеса Завен Папян в комментарии журналистам подтвердил, что огонь по селу был открыт вечером 5 апреля и продолжался до 4-5 часов утра. "Но паники в селе нет. Никто село не покидал", - сказал Папян.

Он добавил, что дома в селе серьезно повреждены, в основном крыши домов. "Стреляли и по окну одного из домов из крупнокалиберного оружия, где у окна спал ребенок. Ребенок чудом спасся. Раненых в результате обстрела в селе нет", - заявил Завен Папян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

МИД Армении обвинил Азербайджан в провокации

Азербайджан, открыв огонь на многих участках границы, передвигая десятки единиц военной техники, "явно преследовал провокационную цель: побудить подразделения ВС Армении пойти на аналогичные меры противодействия", заявил МИД Армении, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла"

Согласно сообщению, вооруженные силы Армении "не предприняли никаких мер, способствующих эскалации", после чего ситуация на границе стабилизировалась. "Армения не заинтересована в обострении ситуации в регионе и призывает Азербайджан прекратить провокационные действия. Считаем также неоправданными оценки Азербайджана относительно создания оборонительных структур на суверенной территории Армении. Реформирование армии и армейской инфраструктуры является суверенным правом любой страны", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство также отметило, что предложения Армении по зеркальному отводу войск с границы двух стран, внедрению механизмов взаимного контроля над вооружениями, подписанию соглашения о ненападении и демилитаризации территорий, прилегающих к границе, остаются без ответа с азербайджанской стороны.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило об активном передвижении автомобильной техники азербайджанских ВС в направлении Ишханасара Сюникской области, передал корреспондент "Кавказского узла".

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