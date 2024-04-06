06 апреля 2024, 00:41

Военнослужащий погиб в Азербайджане

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Во время проведения учебных стрельб в одной из воинских частей Губадлинского района от огнестрельного ранения погиб солдат Салех Хяляфов.

Как писал "Кавказский узел", среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. 24 марта стало известно о самоубийстве военного Эльжана Багирова.

Во время проведения учебных стрельб от выстрела из огнестрельного оружия погиб военнослужащий Салех Хяляфов, пишет 5 апреля Report.az со ссылкой на руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирада Алиева.

Сообщение об инциденте поступило в Губадлинскую военную прокуратуру, гибель солдата произошла на территории воинской части, информирует Trend.

В ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований отметил, что за 11 месяцев 2023 года безвозвратные потери в секторе безопасности и обороны Азербайджана составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 – небоевые потери.

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Примечание:

"Офицер пополнил список небоевых потерь армии Азербайджана", "Солдат погиб в одной из воинских частей Азербайджана", "Пограничник погиб в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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