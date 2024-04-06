Военнослужащий погиб в Азербайджане

06 апреля 2024, 00:41

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Во время проведения учебных стрельб в одной из воинских частей Губадлинского района от огнестрельного ранения погиб солдат Салех Хяляфов.

Как писал "Кавказский узел", среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. 24 марта стало известно о самоубийстве военного Эльжана Багирова.

Во время проведения учебных стрельб от выстрела из огнестрельного оружия погиб военнослужащий Салех Хяляфов, пишет 5 апреля Report.az со ссылкой на руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирада Алиева.

Сообщение об инциденте поступило в Губадлинскую военную прокуратуру, гибель солдата произошла на территории воинской части, информирует Trend.

В ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований отметил, что за 11 месяцев 2023 года безвозвратные потери в секторе безопасности и обороны Азербайджана составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 – небоевые потери.

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