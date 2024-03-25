25 марта 2024, 06:41

Военнослужащий погиб в Азербайджане

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В воинской части в Шамкирском районе Азербайджана совершил самоубийство военный Эльжан Багиров, сообщила военная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. В частности, 21 марта стало известно о смерти офицера Шахрияра Мусаева, который, по данным военной прокуратуры, совершил самоубийство.

В одной из воинских частей в Азербайджане погиб военнослужащий Эльжан Багиров, пишет 24 марта oxu.az со ссылкой на руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Фирада Алиева.

По данным ведомства, Багиров совершил самоубийство. Сотрудники Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана проводят расследование, отмечается, что смерть военного связана с применением огнестрельного оружия.

В ноябре 2023 года Каспийский институт военных исследований отметил, что за 11 месяцев 2023 года безвозвратные потери в секторе безопасности и обороны Азербайджана составили 258 человек. При этом в боевых условиях погибли 212 человек, остальные 46 – небоевые потери.

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Примечание:

"Офицер пополнил список небоевых потерь армии Азербайджана", "Солдат погиб в одной из воинских частей Азербайджана", "Пограничник погиб в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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