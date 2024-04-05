Азербайджан сообщил о минах на кладбище в карабахском селе

05 апреля 2024, 15:41

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На кладбище в селе Агдабан Кельбаджарского района обнаружен заминированный участок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта остается нерешенной проблема с разминированием, при этом власти Армении отказываются предоставлять достоверные минные карты, заявил МИД Азербайджана. С ноября 2020 года жертвами подрывов мин стали 350 жителей Азербайджана, в том числе 50 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли, сказано в заявлении МИД.

В ходе осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кельбаджарского района был обнаружен заминированный участок, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

По данным ведомства, "противопехотные мины типа ПОМЗ-2М были заложены на этом участке методом проволочной растяжки". "Мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков. Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской врмии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории. Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - указано в заключение сообщения Минобороны Азербайджана.

К сообщению приложено видео, на котором видны оцепленные участки, а также 16 снарядов.

Напомним, в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов.

В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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