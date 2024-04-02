02 апреля 2024, 02:06

Житель Пятигорска оштрафован за проукраинское название сети Wi-Fi

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Артем Галиди из Пятигорска в качестве названия сети Wi-Fi использовал украинский лозунг, признанный на территории России экстремистским. Суд оштрафовал его на четыре тысячи рублей за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.

Пятигорский городской суд Ставропольского края признал местного жителя Артема Галиди виновным в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Галиди, будучи директором компании, в своем цеху создал сеть Wi-Fi, в качестве названия которой выбрал лозунг украинских вооруженных формирований, признанный в России экстремистским. Посредством этой сети он, как утверждается, "массово демонстрировал неограниченному кругу лиц из числа пользователей в пределах доступа wi-fi-сигнала идеологию организации украинских националистов". Признаки уголовного деяния при этом отсутствуют.

Галиди вину не признал. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафовал на четыре тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта суд в Краснодаре арестовал на 30 суток и оштрафовал на 250 тысяч рублей местного жителя, признав, что его публикации в мессенджере содержали пропаганду нацистской атрибутики, а также дискредитировали российских военных.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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