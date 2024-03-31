31 марта 2024, 12:15

Дело жительницы Ставрополя о дискредитации армии возвращено полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе вернул полиции дело Татьяны Литвиненко, обвиняемой в дискредитации военных, потребовав устранить нарушения в административном протоколе.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, но повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Промышленный райсуд Ставрополя вернул полиции протокол о дискредитации армии, составленный на Татьяну Литвиненко. Суд отметил, что силовики не указали время и место совершения правонарушения, сообщил поздно вечером 30 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Татьяна Литвиненко обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка дела обновлена 22 марта, в ней опубликован текст судебного определения.

В нарушение закона, в протоколе об административном правонарушении не указаны место и время совершения административного правонарушения, говорится в документе.

"Учитывая, что материалы предоставлены с нарушением, что является препятствием для рассмотрения дела, судья считает необходимым возвратить административный материал в отношении Литвиненко Т.А. для устранения выявленных недостатков", - указано в определении.

Судья постановил вернуть материалы в отдел полиции. В опубликованном документе не указано, какие именно действия стали поводом для адмиинстративного преследования Татьяны Литвиненко.

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Примечание:

"Правозащитники признали Орлова* узником совести", "Член избиркома на Кубани оштрафован за дискредитацию армии", "Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 марта 2024, 12:45

31 марта 2024, 11:17

31 марта 2024, 10:21

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