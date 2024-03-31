Азербайджанские военные отчитались о десяти найденных зенитных установках

31 марта 2024, 02:08

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Азербайджанские силовики во время рейдовых мероприятий обнаружили в селах Кельбаджарского и Агдеринского районов зенитные установки КС-19 и большое количество различных боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе, а также на других территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате боевых действий. В частности, 16 января Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие обнаружили склад боеприпасов в Карабахском экономическом районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В Кельбаджарском районе азербайджанские силовики обнаружили зенитные артиллерийские установки и боеприпасы, которые принадлежали армянским военным, пишет 30 марта Oxu.az со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана.

Две зенитные артиллерийские установки КС-19 были обнаружены на территории села Чапарлы, а в селе Гасанирз было найдено большое количество патронов разного калибра и магазины для автоматов.

В населенном пункте Венг в Кельбаджарском районе и селе Венгли Агдеринского района силовики также обнаружили ранее принадлежавшие армянским военным восемь зенитных установок КС-19, информирует Haqqin.az.

"Кавказский узел" также писал, что 20 октября 2023 года оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

27 октября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило, что во время осмотра территории в Карабахе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

24 сентября 2023 года министерство отчиталось, что азербайджанские силовики обнаружили оружие и боеприпасы в зданиях и строениях компании, эксплуатирующей молибденовое месторождение "Демирли" (Кашен) в Карабахе.

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