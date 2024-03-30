Почти два десятка снарядов времен Великой Отечественной войны найдено в Волгограде

30 марта 2024, 06:09

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На строительной площадке в Тракторозаводском районе Волгограда найдено 19 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Строители во время земляных работ обнаружили около дома 35 по улице Тракторостроителей 19 артиллерийских снарядов, пишет 29 марта "Высота 102".

Они обратились к экстренные службы. Приехавшие на место находки силовики огородили стройплощадку и взяли ее под охрану. Саперы устанавливают тип найденных боеприпасов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в феврале в селе Крым Мясниковского района и станице Мелиховской Усть-Донецкого района были найдены фугасные авиабомбы ФАБ-100.

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