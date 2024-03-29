Участникам нападения на полицейский участок в Ереване ужесточено обвинение

29 марта 2024, 01:52

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В дело об инциденте с гранатой в ереванском отделе полиции добавили третью статью обвинения - помимо терроризма и незаконного хранения боеприпасов им вменяется покушение на убийство. Оппозиционное объединение "Национально-демократический полюс" признало, что все трое арестованных являются его сторонниками.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта суд в Ереване арестовал двух задержанных при нападении на полицейский участок по делу о терроризме и хранении огнестрельного оружия. Третий обвиняемый остается в больнице, сообщило следствие.

24 марта трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату. Двое нападавших были госпитализированы с ранениями, третий остался во дворе участка и был задержан немного позднее, сообщили в полиции. По факту нападения на участок возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Один из участников инцидента, Степан Овакимян, выступал против передачи Азербайджану сел в Тавушской области: накануне нападения он опубликовал в соцсети видеоролик с призывом воспрепятствовать решению властей.

Все три участника инцидента с гранатой в полицейском участке являются сторонниками "Национально-демократического полюса", заявило движение на своей странице в Facebook*. В видео, посвященном инциденту, представительница движения называет их имена: Артур Мовсисян, Вардгес Геворкян и Степан Овакимян.

«Все трое – участники войны в Арцахе. Один из них, Артур Мовсисян, потерял сына в 44-дневной войне 2020 года. Он не присутствовал даже на похоронах сына, посчитав предательством оставление поля боя. Его состояние оценивается как тяжелое», - отметила она.

В пресс-службе "Национально-демократического полюса" отказались ответить на вопросы «Кавказского узла», пообещав, что ответы на все вопросы лидеры оппозиционного движения готовы озвучить на предстоящей пресс-конференции.

По воспоминаниям сторонника НДП Гераса Аветисяна, Артур Мовсисян получил известие о гибели младшего сына Эрика, когда сам отправлялся на фронт. «Он поехал на опознание, попрощался с ним, поцеловав его в лоб, и сообщил, что едет с нами на фронт. Артур тогда сказал, что не может остаться на похороны: тысячи Эриков на войне, он должен быть рядом с ними», - поделился Аветисян своими воспоминаниями.

"Национально-демократический полюс" распространил пояснение, согласно которому участники инцидента призывали силовиков не препятствовать им, заявляя, что в противном случае «они подорвут себя». «Необходимо незамедлительно отстранить Пашиняна от власти за предательство армянского народа… Он [премьер] довел страну до катастрофы, по очереди сдает земли, арестовывая противников [территориальных уступок]. Мы должны биться и не допустить, чтобы турецкий ятаган вторгся в Армении», - отмечено в стенограмме видео с места инцидента.

Двое участников нападения на полицейский участок «Нор Норк» арестованы, третий, Артур Мовсисян, продолжает лечение в больнице, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По его словам, уголовное дело возбуждено по трем статьям: о терроризме (части 1 статьи 308 УК Армении), о незаконном хранении оружия и боеприпасов (часть 2 статьи 335) и о попытке убийства (части 2 статьи 44-155). «Всем троим предъявлены обвинения в терроризме, а также хранении огнестрельного оружия и боеприпасов», - отметил он.

Согласно порталу правовой информации Arlis, часть 2 статьи 44-155 (Попытка убийства) предусматривает от 14 до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях наказывается пожизненным заключением. Часть 1 статьи 308 (Терроризм) предполагает от восьми до 12 лет лишения свободы, а часть 2 статьи 335 (Незаконное хранение оружия и боеприпасов) – от трех до шести лет.

Адвокат Араик Папикян пообещал «Кавказскому узлу» ответить на вопросы после того, как официально возьмет на себя обязанности по защите Артура Мовсисяна.

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