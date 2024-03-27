Два человека арестованы по делу о нападении на полицейский участок в Ереване

27 марта 2024, 17:41

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Суд в Ереване арестовал двух задержанных при нападении на полицейский участок по делу о терроризме и хранении огнестрельного оружия. Третий обвиняемый остается в больнице, сообщило следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта трое вооруженных людей попытались ворваться в полицейский участок в Ереване и взорвали гранату. Двое нападавших госпитализированы с ранениями, третий остался во дворе участка, сообщили в полиции. Его задержали немного позднее. По факту нападения на участок возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Степан Овакимян, который участвовал в нападении на полицейский отдел в Ереване, выступал против передачи Азербайджану сел в Тавушской области. Накануне нападения он опубликовал в соцсети видеоролик с призывом к армянам воспрепятствовать решению властей.

Двое из троих задержанных по делу о нападении на полицейский участок в районе Еревана Нор-Норк арестованы, сообщило сегодня агентство "Новости Армении" со ссылкой на Следственный комитет Армении.



Задержанным предъявлены обвинения в терроризме, а также хранении огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов. Двое задержанных, которые в сообщении ведомства названы как С.Г. и В. Г, арестованы по решению суда. Третий обвиняемый в нападении остается на стационарном лечении в медицинском учреждении, говорится в публикации.

Напомним, что 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" в справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" рассказывает, на какие территории претендуют эти страны.

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