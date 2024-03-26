Военно-Грузинская дорога открыта для автобусов и легковых машин

26 марта 2024, 14:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После расчистки дорожного полотна разрешен проезд по Военно-Грузинской дороги для автобусов и легковых автомобилей, сообщили сегодня в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 23 марта из-за ухудшения погоды было введен запрет на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге. 25 марта на КПП "Верхний Ларс" скопилась очередь из почти 500 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Снята часть введенных ранее ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии <…> разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс", – сказано в сообщении.

На 13.50 мск в электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано 4526 большегрузов, указано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабые осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +1 градус, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 26 марта также ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до -2 градусов, скорость ветра возрастет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.