Почти 500 грузовиков скопилось в очереди на Военно-Грузинской дороге

25 марта 2024, 11:09

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Проезда через пропускной пункт "Верхний Ларс", закрытый для большегрузов в связи с непогодой, в Северной Осетии ждут не менее 450 грузовых машин, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", с 23 марта на Венно-Грузинской дороге запрещено движение большегрузов из-за плохих погодных условий.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

На российско-грузинской границе скопилась очередь из грузовиков, водители которых ожидают разрешения на проезд через КПП "Верхний Ларс", сообщило МВД Северной Осетии.

"На стоянке находятся 220 единиц большегрузного транспорта, на дороге – 236 единиц большегрузного транспорта, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника ведомства.

На 11.05 мск в электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано 4202 грузовика, указано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки в виде дождя и снега при температуре воздуха +1 градус, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 25 марта также ожидаются умеренные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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