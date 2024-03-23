Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

23 марта 2024, 20:05

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Выезд из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен для всех видов машин в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта на российско-грузинской границе скопилось больше тысячи большегрузов. Автомобильные очереди возникли из-за того, что из-за непогоды были введены ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге. 18 марта эти ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено сегодня с 18.40 мск, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет введен в связи с ухудшением погоды на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 24 марта ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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