Агентство по делам религий Грузии исключило реституцию армянских храмов

21 марта 2024, 19:51

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Епархия Армянской апостольской церкви в Грузии обращалась в государственные органы с просьбой передать ей 68 армянских церквей, которые числятся на балансе министерства экономики и устойчивого развития, в частности, находящийся в плохом состоянии храм Кармир Аветаран в Тбилиси, но не получила одобрения. Агентство по делам религий указало, что Грузия не несет ответственности за отъем зданий у религиозных общин в советское время.

Как писал "Кавказский узел", интенсивная застройка территории около храма Кармир Аветаран в Тбилиси грозит его окончательным разрушением, заявила армянская община Грузии и призвала власти сохранить культурный памятник. Член оппозиционной партии "Европейская Грузия" заявил о необходимости "вернуть владельцу" Кармир Аветаран, как и другие культовые сооружения, которые с 1921 года большевики отнимали у религиозных групп.

Храм был основан в 1775 году и строился на пожертвования прихожан. В конце 1980-х годов купол храма обрушился в результате землетрясения, и с тех пор состояние сооружения ежегодно ухудшается. В 2016 году в нескольких метрах от восточной стены храма началось строительство гостиницы, которая была возведена, несмотря на протест армянской общины. Эксперты неправительственных организаций заявили, что из-за работы тяжелой техники значительный ущерб был нанесен фундаменту церкви, сообщило издание "Новости Грузия".

Епархия Армянской апостольской церкви в Грузии готова выделить средства и провести ремонт церкви Шамхорецонц Сурб Аствацацин (Кармир Аветаран). Ремонтные работы в церкви ведутся с 20 декабря 2016 года. Ранее епархия принимала участие наряду с государством и общественными организациями в реконструкции и реставрации церквей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы епархии Армянской апостольской церкви в Грузии Сусанна Хачатурян.

В Грузии функционируют 68 армянских церквей, две из них находятся в Тбилиси, остальные в разных регионах страны. Наибольшее количество церквей расположены в регионе Самцхе-Джавахети, компактно населенном этническими армянами, отметила Хачатурян. "В Самцхе-Джавахети церкви есть в каждой деревне. Церкви бывают полностью заполнены на Пасху. Епархия обращалась к государству с просьбой передать ей церкви, но безуспешно", - сказала она.

Епархия официально обращалась в Агентство по делам религий с просьбой передать ей в собственность армянские церкви, сообщил юрист епархии Армянской апостольской церкви в Грузии Михаил Авакян. "Епархия обращалась с просьбой о передачи ей церквей в 2014 году, в 2019 и последующие годы, но обращения остались без конкретного ответа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В советский период в церкви Кармир Аветаран работал цех по производству хлебобулочных изделий, затем ее отдали под складские помещения, позже в ней были мастерские художников, сообщало агентство "Спутник Армения" 15 октября 2018 года.

В Агентстве по делам религий пояснили, что согласно законодательству, Грузия не признает советское наследство, поскольку в этот период была оккупированной страной.

"Независимая Грузия - не правовой наследник советского режима и не несет ответственность за какой-либо ущерб, причиненный советским режимом. У Грузии нет обязательств на реституцию зданий, отнятых советским режимом", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Агентства Давид Давиташвили.

В неправительственной организации "Центр социальной справедливости" корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что по всем вопросам, касающимся не доминантных в Грузии религиозных организаций, решения принимает Агентство по делам религий.

"Кавказский узел" также сообщал, что власти Грузии увеличили финансирование четырех религиозных организаций, в том числе Армянской апостольской церкви, в качестве частичной компенсации материального и морального ущерба, нанесенного религиозным объединениям в советский период.

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