Армянская община призвала власти Грузии не допустить разрушения храма

11 февраля 2024, 19:45

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Интенсивная застройка территории около храма Кармир Аветаран в Тбилиси грозит его окончательным разрушением, заявила армянская община Грузии и призвала власти сохранить культурный памятник. Власти Грузии игнорируют обращения с просьбой не допустить разрушения храма, сообщили в местной епархии Армянской апостольской церкви.

Армянская община Грузии обнародовала заявление, в котором выразила обеспокоенность судьбой храма Шамхорецоц Сурб Аствацацин (Кармир Аветаран) в Тбилиси. Активисты указали, что на фоне интенсивной застройки исторического центра города Кармир Аветаран "вскоре может стать совершенно недоступным и окруженным зданиями", сообщает сегодня "Новости-Грузия".

"Вызывает опасения, что никто не собирается восстанавливать эту церковь и возвращать ее владельцу, пока этот выдающийся храм окончательно не разрушится… [У церковной стены] с одной стороны установлена будка охраны отеля, с другой находится парковка со шлагбаумом, вероятно, того же отеля. Кроме того, в конце 2023 года на прилегающей к церкви территории был установлен баннер, согласно которому указанная территория продается, что подтверждает опасения о том, что в ближайшее время церковь будет полностью недоступна", - заявила армянская община.

Авторы заявления обратились к властям Грузии, указав, что, если не принять немедленных мер, Кармир Аветаран "навсегда останется в руинах". "Призываем всех в рамках своей ответственности своевременно уделить внимание этому вопросу, пока не стало слишком поздно… Надеемся, что правительство Грузии продемонстрирует правильное отношение к культурно-историческим ценностям", - процитировало издание обращение армянской общины.

Храм был основан в 1775 году и строился на пожертвования прихожан. В конце 1980-х годов купол храма обрушился в результате землетрясения, и с тех пор состояние сооружения ежегодно ухудшается. В 2016 году в нескольких метрах от восточной стены храма началось строительство гостиницы, которая была возведена, несмотря на протест армянской общины. Эксперты неправительственных организаций заявили, что из-за работы тяжелой техники значительный ущерб был нанесен фундаменту церкви, пишет издание.

Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Нониашвили заявил, что Кармир Аветаран "необходимо вернуть владельцу". "Так же, как и другие культовые сооружения, которые с 1921 годы большевики отнимали у религиозных групп. Сегодня же они присвоены либо государством, либо церковью", - привело его слова издание.

Храм Шамхорецоц Сурб Аствацацин находится на балансе грузинского государства, и у Армянской Апостольской церкви нет рычагов, чтобы самостоятельно провести работы или же на законных основаниях требовать от властей Грузии защиты памятника, сообщает сегодня армянское издание News.am.

По словам пресс-секретаря Грузинской епархии Армянской апостольской церкви Сусанны Хачатурян, с 2004 года они неоднократно обращались к властям Грузии с просьбой спасти церковь и вернуть ее Армянской епархии ААЦ, но их просьбы игнорировались.

"В 2009 году мы обращались к премьер-министру Нике Гилаури с просьбой вернуть церковь Армянской епархии, мы обращались в 2012, 2015 годах, но ответа не последовало. Можно же было провести консервацию, чтобы она не разрушалась. Теперь каждый день теряется по одному кирпичику, по одному камню. Возможно, скоро наступит день, когда от нее ничего не останется", - приводятся в публикации слова Хачатурян.

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