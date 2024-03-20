Политологи объяснили победу Харитонова на двух участках в Таганроге

20 марта 2024, 17:54

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Победа Харитонова на двух участках в Таганроге вызвана сильными позициями КПРФ в регионе и хорошей работой наблюдателей и комиссий, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В Таганроге традиционно высокая поддержка КПРФ, указал представитель партии.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростовской области Владимир Путин по итогам подсчета первых бюллетеней набрал 91,39% голосов. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что демонстрация максимальной поддержки действующей власти, свойственная регионам Северного Кавказа и особенно Чечне, где власти отчитались о почти 99% голосов за Путина, теперь стала нормой во многих регионах России. По их мнению, выборы дают местным элитам шанс показать свою преданность Кремлю.

На УИК № 2234 в Таганроге Харитонов собрал 408 голосов, опередив Путина на девять голосов, а на участке № 2171 кандидат от КПРФ набрал на 19 голосов больше своего оппонента. В целом по Таганрогу, в котором насчитывается две территориальные избирательные комиссии: в Таганрогской городской восточной комиссии, куда относится участок 2171, у Путина - 84,46%, у Харитонова - 5,94%, у Даванкова - 5,49% и у Слуцкого - 2,26%; в Таганрогской городской западной ТИК, куда относится участок 2234, у Путина - 84,25%, у Харитонова - 6,30%, у Даванкова - 5,01% и у Слуцкого - 2,36%, следует из данных ЦИК России. Избирком Ростовской области 19 марта отчитался в своем Telegram-канале о 90,81% голосов за Путина.

Политический аналитик, член правления организации "Союза журналистов России" Ростовской области Бронислав Берковский не удивлен победой кандидата от КПРФ Николая Харитонова на двух избирательных участках Таганрога. "Таганрог очень сложный город в плане выборов. Те, кто хорошо разбираются в теме, ожидали, что в Таганроге будет такая картина. Здесь традиционно больше голосов получают представители оппозиции. В частности, довольно прочные позиции у коммунистов. То есть можно сказать, здесь имеет место быть протестное голосование. Поэтому в том, что Харитонов победил Путина на двух участках, ничего удивительного нет", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узлу".

Он уверен, что в Таганроге результаты выборов не были сфальсифицированы. "Здесь хорошо работают наблюдатели, комиссии тоже хорошо выполняют свою работу. Эти результаты показывают реальную картину. То есть Харитонов, действительно, победил по результатам подсчета голосов на этих двух участках, а в остальных проиграл. Такое в Таганроге, действительно, возможно. Я вот не встречал других таких результатов в других городах", - отметил он.

Ростовский политолог Дмитрий Абросимов также счел, что в Таганроге в основном выборы прошли без фальсификаций. "Практика фальсификаций в Таганроге отсутствует. Обычно здесь вырисовывается та картина, которая очень точно выражает реальность. Я хочу сказать, что нет аномалии в том, что Харитонов победил в двух участках, а в остальных проиграл. В случае с Таганрогом я верю, что люди реально так голосовали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, победа Харитонова объясняется также относительно сильными позициями КПРФ. "У коммунистов достаточно сильная позиция в городе. Они пользуются поддержкой населения. В гордуме очень большая фракция КПРФ. Можно сделать вывод, что среди голосовавших на этих участках больше было сторонников КПРФ. При такой явке в 47% можно сказать, что за Путина голосовало всего 40% от общего количества населения города. То есть 60% населения города либо не участвовали в выборах, либо были против него", - отметил он.

Член совета движения "Голос"* Давид Канкия предполагает, что такие результаты могут быть связаны с прочными позициями КПРФ в регионе. Кроме этого, отмечает он, нельзя исключать вероятность хорошей работы наблюдателей. "Также возможно, что на месте хорошо работали наблюдатели, и результаты не были сфальсифицированы. Кроме этого в Ростовской области у КПРФ неплохие позиции", - указал он.

Первый секретарь Ростовского обкома КПРФ, депутат Госдумы России Евгений Бессонов объясняет победу Харитонова на этих двух участках традиционно большой поддержкой коммунистов. "Таганрог у нас всегда отличается высоким процентом голосов за КПРФ. На этих участках оказалось больше сторонников товарища Харитонова. Еще, возможно, именно эти избиратели внимательнее всех читали нашу программу. Я этим могу объяснить результаты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что в целом было мало нарушений, зафиксированных в городе. "Наши наблюдатели довольно активно работали в Таганроге. Нарушений, которые бы могли повлиять на результаты выборов, не зафиксировано", - указал он.

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