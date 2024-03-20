Парламент Армении одобрил соглашение о статусе миссии Евросоюза

20 марта 2024, 12:33

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Депутаты парламента Армении большинством голосов ратифицировали соглашение о статусе мониторинговой миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 23 января 2023 года Совет Европы согласился учредить гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза в районах Армении, граничащих с Азербайджаном. Наблюдатели Евросоюза направлены в Армению с двухгодичным мандатом, сообщил Совет ЕС в феврале того же года.

20 октября 2022 года ОБСЕ отправила первую миссию на границу Армении и Азербайджана. Она продлилась до 27 декабря. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул в июне 2023 года, что наблюдательная миссия ЕС действует только на государственной границе Армении, а Азербайджан не разрешает размещать аналогичную миссию вдоль своей границы.

Парламент Армении сегодня ратифицировал Соглашение о статусе миссии ЕС в Армении, сообщает "Новости-Армения". Согласно обоснованию проекта, в 2022 году по заявке армянской стороны Совет ЕС разместил гражданскую миссию наблюдателей на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца, а 23 января 2023 года принял второе решение о размещении в Армении гражданской наблюдательной миссии сроком на два года.

"Более того, 11 декабря 2023 г. Совет ЕС принял решение о расширении состава гражданской миссии, что позволило повысить мониторинговые возможности миссии вдоль армяно-азербайджанской границы", - цитирует документ издание.

За ратификацию соглашения проголосовали 57 депутатов, против – 27, сообщает РИА Новости.

Подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном наделяет наблюдателей неприкосновенностью и льготами. В частности, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Не допускается обыск, конфискация или арест объектов и транспортных средств наблюдателей, архивы и документы миссии пользуются постоянной неприкосновенностью.

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований, любого миграционного контроля, не будут представлять таможенные документы и декларации при ввозе имущества или транспортных средств. Им предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства, пишет агентство.

Напомним, после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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