Наручники. Фото: Денис Яковлев / "Югополис"

19 марта 2024, 04:35

Подросток в Карабулаке задержан после выстрела из ружья в женщину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17-летний житель Карабулака заподозрен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 24-летней женщине. Несовершеннолетний молодой человек задержан. Раненая девушка госпитализирована. 

Инцидент произошел вечером 16 марта. Согласно материалам следствия, в одном из частных домовладений 17-летний парень "в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в 24-летнею женщину", сообщил 18 марта СКР по Ингушетии.

В результате девушка с ранением в область бедра была доставлена в больницу, а молодой человек был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия", отметили в ведомстве.

На месте происшествия изъято оружие. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК России по Республике Ингушетия.

Комментариями представителей задержанного "Кавказский узел" пока не располагает.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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