Подросток в Карабулаке задержан после выстрела из ружья в женщину

19 марта 2024, 04:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17-летний житель Карабулака заподозрен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 24-летней женщине. Несовершеннолетний молодой человек задержан. Раненая девушка госпитализирована.



Инцидент произошел вечером 16 марта. Согласно материалам следствия, в одном из частных домовладений 17-летний парень "в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в 24-летнею женщину", сообщил 18 марта СКР по Ингушетии.

В результате девушка с ранением в область бедра была доставлена в больницу, а молодой человек был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия", отметили в ведомстве.

На месте происшествия изъято оружие. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении в телеграм-канале СУ СК России по Республике Ингушетия.

Комментариями представителей задержанного "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.