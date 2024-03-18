Активисты раскритиковали планы Еревана отказаться от исков против Баку

18 марта 2024, 23:04

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Правозащитники, юристы и общественные организации призвали власти Армении не отказываться от межгосударственных исков против Азербайджана. Отказ от исков лишит возможности правовым путем привлечь власти Азербайджана к ответственности и не позволит защитить права пострадавших, уверены они.

Как информировал "Кавказский узел", Ереван должен поднять на международном уровне вопрос о возвращении карабахских беженцев на родину, а также потребовать от международного сообщества гарантий безопасности для них, заявили 11 карабахских и армянских политических партий в совместном обращении к властям Армении.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Армению. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

Правозащитники и общественные организации призвали власти Армении не отказываться от исков против Азербайджана в международных судах и других структурах, в противном случае, это, по их мнению, нанесет непоправимый ущерб Республике Армения и армянскому народу.

О вероятности отозвать межгосударственные иски в международных судах против Азербайджана заявили спикер парламента Армении Ален Симонян и премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Если Азербайджан отзовет свои иски против Армении, не исключено, что Армения отзовет свои против Азербайджана", - сообщил в ходе брифинга Ален Симонян.

Никол Пашинян подтвердил намерение властей отказаться от межгосударственных исков против Азербайджана в международных судах на момент подписания мирного договора". Об этом Пашинян заявил во время своей последней пресс-конференции 12 марта. Такой подход премьер посчитал "логичным".

Заявления Симоняна и Пашиняна вызвали обеспокоенность у правозащитников. Они считают такой шаг армянских властей "абсолютно недопустимым". Иски против Азербайджана, по их мнению, имеют стратегическую цель обеспечения международной ответственности за нарушения прав армян Армении и Нагорного Карабаха, армянского народа в целом. Это незаменимый инструмент защиты коллективных и индивидуальных прав армян и международного правосудия, без которого невозможно достичь стабильного и прочного мира.

"Жалобы на Азербайджан в международных судах необходимы для расследования преступлений против народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") и защиты коллективных прав. Они имеют первостепенное значение с точки зрения коллективного возвращения арцахцев, защиты духовного и культурного наследия, государственной и частной собственности в Арцахе , а также обеспечения безопасной и достойной жизни после возвращения путем гарантирования механизмов международной защиты", - говорится в распространенном правозащитниками заявлении, которое подписали бывшие омбудсмены Армении и Нагорного Карабаха Арман Татоян, Гегам Степанян и Артак Бегларян, а также международные юристы Сирануш Саакян и Ара Казарян.

Республика Армения, как отметили авторы заявления, этими исками обязалась защитить права пострадавших, в том числе имущественные и другие права, именно поэтому они воздержались от массовой подачи индивидуальных и коллективных жалоб в международные суды, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян. Тем не менее, в международные суды подаются и индивидуальные иски, а в случае отказа Армении от поданных исков, судьба индивидуальных исков будет неопределенной", - считает она.

По ее словам, ситуация асимметричная и Армения не должна переживать за последствия исков, так как Азербайджан нарушил международное право, вынудив жителей Нагорного Карабаха покинуть свои дома.

Единственным путем для исправления ситуации, как она отметила, остается правовой путь, подчеркнула Саакян. Азербайджан, по ее словам, ничего не теряет, поскольку поданные им против Армении иски в международных судах искусственные и зеркальные. Саакян добавила, что "Армении необходимо не иски отзывать, а, наоборот, предъявлять новые иски в международные суды в соответствии со всеми возможными конвенциями, в том числе путем обращения в Международный уголовный суд" в связи с исходом армянского населения из Нагорного Карабаха.

С требованием не отказываться ни под каким предлогом и ни при каких условиях от жалоб на Азербайджан в международных инстанциях обратились и более 40 общественных организаций Армении и Нагорного Карабаха. Авторы заявления отметили, что "отказ от межгосударственных исков лишит потерпевших средств эффективной защиты, поскольку упущены сроки подачи индивидуальных исков ввиду того, что потерпевшие не реализовали свое право, надеясь на представленные Арменией межгосударственные иски". "Защита прав посредством судебных исков никак не может быть принижена или заменена политическими процессами и принятым в результате них политическим документом", - говорится в заявлении, к которой присоединились общественные организации.

Также отмечается, что Армения взяла на себя обязательство обеспечить, находящимся под своей юрисдикцией те права и свободы, которые определены Европейской конвенцией по правам человека, в том числе право на эффективную защиту.

Решения, принятые судебными инстанциями, в отличие от политических документов, имеют механизм реализации, что дает реальную возможность восстановить нарушенное право, отметила руководитель НПО "Защита прав без границ" Аракс Мелконян.

По ее мнению, отказ от исков выгоден Азербайджану, поскольку это позволит ему избежать ответственности за грубейшее нарушение прав человека. "Мир не может быть стабильным и долговременным, если не предполагается какая-либо попытка восстановления справедливости с целью не только восстановить нарушенные права, но и предотвратить возможные впоследствии подобные нарушения", - сказала Аракс Мелконян корреспонденту "Кавказского узла".

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