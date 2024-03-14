Меняйло сгладил резонанс после шуток подростков про СВО

14 марта 2024, 13:20

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Власти Северной Осетии публично отчитали родителей подростков, снявших шуточный ролик про специальную военную операцию, чтобы разрядить ситуацию и не допустить нападений сторонников СВО на их детей или же на самих родителей, считают опрошенные "Кавказским узлом" блогеры Батраз Мисиков и Батраз Тигиев.

Как информировал "Кавказский узел", 11 марта пресс-служба главы Северной Осетии опубликовала извинения родителей подростков, снявших видео с насмешками над мобилизованными. Часть пользователей соцсети посочувствовала родителям, другие потребовали публично наказать подростков.

Видео, на котором подростки высмеяли СВО, было опубликовано 7 марта в Instagram*-паблике chp_beslan, на который подписаны 1621 пользователь. На 13.00 мск 14 марта этот ролик набрал 47 отметок "нравится" и 127 комментариев. На кадрах молодой человек представляет зрителям девушку и просит ее рассказать о ходе СВО, о снаряжении бойцов и их подготовке. В частности, в качестве подготовки бойцов подростки показали вальяжно сидящего на диване сверстника, а в качестве индивидуального набора бойца – капли для глаз, обезболивающее и женскую гигиеническую прокладку, предназначенную, по словам подростков, для использования военными в качестве стельки для обуви.

Встреча родителей авторов ролика с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло не обязательно является применением админресурса, а скорее способом остановить развитие дела, считает блогер, автор телеграм-канала "Sidamon" Батраз Мисиков.

"Я так понимаю, основной мотив – угрозы в интернете и возможные привлечение за статью о дискредитации. Извинения в присутствии Меняйло – это скорее признак того, что к моменту записи извинений родителей, вопрос уже было решено "спустить на тормозах". Не исключаю, что родители сами могли попросить о таком формате – присутствие Меняйло дает дополнительную гарантию от репрессий со стороны государства", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Публичные извинения помогут успокоить тех, кто угрожает молодым людям, снявшим ролик, считает блогер, автор телеграм-канала "Книга жалоб Батраз Тигиев. "Такая ситуация, при которой встреча и даже сюжет пойдут на пользу. Потому что горячие головы увидят сюжет, увидят раскаивающихся плачущих родителей и может их горячие головы поостынут. Это, возможно, не столько форма админресурса, а сколько остужение накаленной ситуации", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Видео, которое записали подростки, ставит вопрос об отношении молодого поколения к СВО, считает Мистиков. "А мы в принципе не понимаем как на СВО смотрят подростки. Это "бунтарский" период в жизни человека, и государственные нарративы плохо с ним согласуются. Тем более, у нынешних подростков есть недавний опыт восприятия государства (или даже "мира взрослых") как объекта циничного высмеивания – ситуация с ЧВК "Рёдан". Еще раньше была ситуация с "группами смерти", которая обнажила пропасть между поколениями", – отметил блогер.

Группировка "Рёдан" получила известность после публикации в интернете видео с драками участников этого объединения с другими молодежными группировками, передал 1 марта 2023 года ТАСС. "Группы смерти" – в 2016 году ряд СМИ сообщил про суицидальные паблики в соцсети. Организаторы и "кураторы" этих сообществ давали подросткам задания ("квесты"). Например, порезать руку и прислать фото "куратору". Выполнение таких заданий в итоге должно было подтолкнуть несовершеннолетних к самоубийству, пояснило информагентство 19 июля 2017 года.

Батраз Тигиев расценивает видео как очень плохую шутку, которая не снимает ответственности с её авторов. "Не знаю для кого это было снято, уверен, что они не хотели, чтобы это всё ушло в паблик, но тем не менее это не снимает ответственности с этих подростков. Видео я даже не досмотрел, потому что это откровенный бред, даже обсуждать нечего, откровенно плохо, по всем критериям. Недостаток воспитания, отсутствие чувства юмора", – заявил он.

Батраз Мисиков отметил, что узнал об этом видео после новостей об извинениях родителей: "На мой взгляд произошёл "эффект Стрейзенд" (еще более широкое распространение информации после попытки ее изъятия из публичного доступа). О том, что существует такое видео мои знакомые узнали после появления извинений. Я знаю человека, который приложил усилия, чтобы найти первоначальный ролик", – отметил он.

К угрозам в сети нужно относиться серьёзно, считает Мисиков. "Когда интернет стал массовым, он перестал быть "безопасной средой". К угрозам в соцсетях надо относится серьезно, но без паники. А вот чего стоит опасаться – это доносов. Они могут создать проблемы, особенно если будут массовыми. Интернет позволяет доносчикам эффективно координировать свои действия, и правоохранительные органы вынуждены реагировать", – сказал блогер.

Тигиев также считает, что угрозы автором ролика следует воспринимать как потенциально реальные. "К сожалению, сейчас такое время, когда любые угрозы можно расценивать реально и это я говорю как человек, который с этими угрозами сталкивался и с определенной периодичностью сталкиваюсь", – пояснил он.

Подросткам угрожает опасность с учетом текущих реалий, отметил блогер. "Понятны слезы родителей, их испуг и искреннее раскаяние. Сейчас такое время, когда в обществе немало людей, которые вернулись с военных действий с немного расшатанной психикой, поэтому всё возможно. Надеюсь, что сюжет с извинениями охладит эти горячие головы", – отметил он.

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