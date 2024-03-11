Родители подростков из Северной Осетии извинились за их шутки в интернете

11 марта 2024, 22:30

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Пресс-служба главы Северной Осетии опубликовала извинения родителей подростков, снявших видео с насмешками над мобилизованными. Часть пользователей соцсети посочувствовала родителям, другие потребовали публично наказать подростков.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с родителями молодых людей, записавших видеоролик, направленный на дискредитацию вооруженных сил РФ. Встреча состоялась 7 марта – на второй день после того, как видео стало распространяться в соцсетях, отчиталась сегодня пресс-служба администрации главы и правительства Северной Осетии.

К сообщению приложен видеоролик со встречи, в ходе которой родители принесли извинения. Как следует из видео, на встречу с Меняйло пришли пять человек, на видеозаписи их лица заблюрены.

В видео сообщается, что в ролике, который стал поводом для встречи, подростки "нецензурно высмеивают военнослужащих ыооруженных сил России". Записан он был полтора года назад у одного из них дома, но только сейчас попал в сеть. Правоохранительными органами начата проверка ролика, в котором подростки "глумятся над мобилизованными" по делу о дискредитации армии. В сообщении в Telegram-канале пресс-службы также отмечается, что подросткам после того, как видео распространилось в соцсетях, стали поступать угрозы.

"Раньше я даже не знал, что существует такой ролик, такого ужасающего, противного, мерзкого содержания. Я, честно, от своего сына никогда не ожидал, не думал даже, что он способен на такое, никогда. Мне очень стыдно за него. Я также с себя не снимаю вины за то, что я не проконтролировал, не смог проконтролировать вот это. Приношу свои глубочайшие извинения всему народу, всем людям. Мне очень стыдно, поверьте", - говорит один из мужчин на видео.

"Честно говоря, очень стыдно за это. Она тоже позвонила - очень боится, напугана, боится возвращаться", - заявил другой мужчина.

"Мне так стыдно не только перед народом Осетии...", - говорит третий мужчина на видео, после чего делает долгую паузу. "Перед всей Осетией стыдно, перед друзьями", - подхватывает сидящая рядом с ним женщина. "Перед Россией, перед гражданами", - продолжает мужчина. "Перед воинами, перед всеми", - продолжает женщина. "Перед родителями стыдно, что воспитал такого младшего. И еще защищает родину старший сын. Он сотрудником спецслужбы является", - закончил мужчина.

Это же видео было размещено в Instagram*-паблике news_vladikavkaz, у которого насчитывается 330 тысяч подписчиков. К 22.30 мск запись собрала 209 комментариев.

Ряд пользователей посочувствовал родителям. "Не дай Бог оказаться на месте этих родителей. У одного сын служит, а другой опозорил его. Даже у самых правильных родителей могут вырасти такие дети", - написал пользователь clothing_store_vld_. "Действительно, не дай Бог. Не всегда родитель виноват. Дай Бог, чтоб все наладилось", - поддержала alina_dza.

Некоторые комментаторы отметили, что извинения должны были принести сами подростки. "Обидно, что родители краснеют за поведение детей. Они не маленькие и их сложно контролировать, никто не ходит по пятам за своими детьми, чтоб знать, чем они занимаются. Жаль конечно, что есть такие проблемы, и наказывать нужно было их самих, причем как взрослых. Там парни гибнут, а тут такой позор", - считает marka_melli. "Надо было, чтобы их дети тоже находились с ними, а то маму, папу отправили - пусть они извинятся, а мы отсидимся пока дома", - указал пользователь svt_gsv.

Ряд пользователей возмутило, что на видеозаписи лица родителей скрыты. "Почему закрыты лица! Где наказания? Самые жестокие", - возмутилась kusraeva.svetlana.

"Наказать по полной программе. Хотя бы принудительные работы, чтобы в следующий раз они думали головой", - отметила rimma.aldatova.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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