Житель Ставрополя осужден за участие в ИГ*

12 марта 2024, 21:34

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Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставрополя причастным к террористической организации, приговорив его к 10 годам и шести месяцам лишения свободы, сообщила ФСБ.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставрополя за участие в деятельности террористической организации, сообщила сегодня ГТРК "Ставрополье" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия и суда, в 2023 году мужчина добровольно стал сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство"*. В дальнейшем он планировал совершать преступления от ее имени, но был задержан. Суд признал жителя Ставрополя виновным и приговорил его к десяти с половиной годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима, указано в сообщении.

"Кавказский узел" также сообщал, что в феврале военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 и 12 с половиной годам колонии двух жителей Пятигорска, которые, по версии следствия и суда, участвовали в деятельности "Исламского государства"* и намеревались взорвать здание МВД.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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