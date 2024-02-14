Приговор Бадмаеву возмутил его соратников

14 февраля 2024, 01:02

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В действиях главного редактора "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева нет состава преступления: он осужден за репост видеоролика, но не озвучивал своего мнения, подчеркнули адвокаты во время апелляционного процесса в Верховном суде республики. Прокурор требовала ужесточить наказание, но суд оставил приговор без изменения.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября Элистинский горсуд начал рассмотрение дела главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 9 ноября обвинение потребовало приговорить 72-летнего журналиста к трем годам колонии-поселения. Бадмаев и его защита попросили вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью обвинения и отсутствием состава преступления. 13 ноября суд приговорил Бадмаева к штрафу в 150 тысяч рублей и запретил на два года публиковать материалы в интернете и выпускать газету. 13 февраля Верховный суд Калмыкии отказался смягчить приговор и оставил в силе и штраф, и запрет.

4 апреля 2022 года Валерий Бадмаев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии и оштрафован на 35 тысяч рублей. 9 декабря того же года он был задержан уже по уголовному делу, которое возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. При этом экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в видеоролике. Бадмаев находится под подпиской о невыезде.

Дело Бадмаева в Верховном суде Калмыкии 13 февраля рассматривал судья Эрдни Андреев. По его словам, в своей апелляционной жалобе защита указывает, что считает необходимым отменить приговор Бадмаеву, вынесенный Элистинским городским судом, уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления.

Затем судья перечислил основные доводы защиты. В частности, пишет защита, в приговоре письменные доказательства отчасти переписаны из обвинительного заключения и в целом представляют правовую позицию только обвинения. Публикация, которую вменили Бадмаеву, это репост, то есть обвиняемый не является её автором. Кроме того, Бадмаев сделал этот репост без каких-либо комментариев, призывов или заявлений, направленных на дискредитацию вооружённых сил РФ, перечислил эти доводы судья.

Кроме того, адвокаты указали в жалобе, что изначально в возбуждении уголовного дела на основании имеющихся материалов было отказано.

Защита указала на недопустимость доказательств следствия - так, для перевода постов с украинского языка была приглашена переводчица - беженка с Украины, поэтому ее перевод нельзя назвать непредвзятым и объективным.

В суде первой инстанции не был доказан умысел Бадмаева на дискредитацию армии, говорилось в жалобе, выводы суда о том, что Бадмаев заранее знал о недостоверности информации и имел намерение дискредитировать армию России, не соответствуют материалам уголовного дела, основаны на предположениях и прямо противоречат статье 14 УПК РФ.

Эксперт-лингвист указал, что в тексте видео не определена принадлежность действий по использованию фосфорных бомб, то есть нет данных, о чьих вооружённых силах идёт речь - России или Украины, подчеркнули в своей жалобе адвокаты. Судья первой инстанции этой экспертизе в приговоре оценку не дал, отметили они.

Кроме того, ни сам Бадмаев, ни свидетели, ни протоколы следственных действий и иные документы не подтверждают выводы суда, что он испытывал к вооружённым силам негативные чувства.

Зачитав всё это, судья Андреев сообщил, что прокуратура в свою очередь вынесла представление о том, что приговор Бадмаеву - законный и обоснованный, и указала на его "чрезмерную мягкость". По мнению прокуратуры, при вынесении приговора судом первой инстанции тот не в полной мере принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления. "Мягкость наказания Бадмаеву будет способствовать совершению его последователями новых преступлений", - процитировал судья представление прокуратуры.

Судья спросил о необходимости исследования письменных доказательств. Все стороны сказали, что такой необходимости нет. После этого судья Андреев сказал, что судебное следствие закончено и что начинаются прения сторон.

В прениях первым выступил адвокат Семён Атеев. Он указал на то, что ему никто так и не возразил на его довод о разъяснении Верховного суда России от 2018 года о недопустимости привлечения к ответственности за репосты и лайки. Ни в приговоре, ни в представлении прокурора об этом ничего не говорится. А решения Верховного суда являются обязательными для судов более низких инстанций, прокуроров, следователей и так далее, отметил он.

Атеев также напомнил, что уголовное дело против Бадмаева было возбуждено после того, как он якобы совершил аналогичное правонарушение и был привлечён к ответственности сначала в рамках КоАП РФ в апреле 2022 года. Однако, указал Атеев, недопустимо привлекать к ответственности за деяние, совершенное до того, как вышел закон, по которому привлекают. А Бадмаев разместил те видео, за которые его привлекли в первый раз, 27 февраля и 3 марта 2022 года, тогда как соответствующий закон был подписан только 4 марта. Но именно то административное дело стало основанием для возбуждения против Бадмаева уже уголовного дела, якобы это уже повторное преступное деяние Бадмаева, подчеркнул Атеев. Между тем, в случае с видео про фосфорные бомбы Бадмаева нельзя было привлекать по УК, не было на то оснований, отметил защитник.

Атеев ещё раз указал на то, что экспертиза не установила, что в видео есть утверждение о действиях именно российской армии, а также на то, что привлеченная к делу переводчица не была непредвзятой и беспристрастной, являясь беженкой с Украины. Это лицо, люто ненавидящее всё, что связано с Украиной и ВСУ, сказал Атеев. При этом следователь лишил Бадмаева права заявить отвод этой переводчице, а это нарушение права на защиту и безусловное основание для отмены приговора, подчеркнул адвокат.

После этого в прениях выступил ещё один адвокат Бадмаева Игорь Колдунов. Он дополнил их апелляционную жалобу ссылкой на статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах человека. В статье говорится, что каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своего мнения, и каждый человек имеет право на свободное его выражение.

В то же время, по состоянию на август 2023 года, в России по статье 20.3.3 Административного кодекса (дискредитация) было заведено почти 7700 дел, по аналогичной статье УК - более 100. Таким образом, под преследование попадает любое несогласие с СВО, отметил адвокат. Осенью 2023 года Комитет по правам человека ООН назвал это неоправданным ограничением свободы мнений, не соответствующим статье 19 Пакта, и рекомендовал российским властям отменить статьи за "дискредитацию", а тем, кто уже был привлечён за это, приговоры отменить.

В действиях Бадмаева нет состава преступления, а при рассмотрении дела судом первой инстанции были нарушены нормы УПК, поэтому приговор необходимо отменить. "Единственное законное решение тут - оправдательный приговор", - заключил Колдунов.

Прокурор назвала жалобу защиты несостоятельной

После этого в прениях выступила прокурор Кермен Дарбакова. Она заявила, что считает апелляционную жалобу защиты несостоятельной. По её мнению, Бадмаев, размещая видео с заведомо ложной информацией об действиях российских вооруженных сил, "осознавал и понимал, что этими действиями он умаляет авторитет вооружённых сил РФ, подрывает к ним доверие".

Дарбакова признала, что речь идёт о репосте видео без комментариев и какого-либо мнения о нём обвиняемого, но, отметила она, Бадмаев видео выложил, страница у него открытая, а значит, он распространил информацию для неограниченного числа лиц. "Потому я считаю, что суд обоснованно квалифицировал действия по данной статье", - сказала представительница прокуратуры.

Что касается переводчицы, то, отметила Дарбакова, это компетентный, дипломированный специалист в области украинского языка и литературы, а доводы, которые приводит защита о том, что переводчица не могла быть беспристрастной, "голословны и ничем не подтверждаются".

Относительно того, что Бадмаев был неправомерно привлечён к административной ответственности по аналогичной статье о дискредитации, Дарбакова сказала, что те видео, которые Бадмаев разместил до вступления закона в силу 4 марта 2022 года, оставались на его странице на момент его привлечение по КоАП, так что всё было правомерно.

Дарбакова назвала доводы в апелляционной жалобе несостоятельными и попросила суд их отклонить. Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводам о виновности Бадмаева, сказала она. "Вместе с тем я полагаю, что при назначении наказания судом не в полной мере были учтены всё обстоятельства совершенного преступления, характер совершенного преступления, то, что преступление было направлено против основ конституционного строя и безопасности государства", - сказала представительница прокуратуры.

Дарбакова напомнила также, что Бадмаев не признал вину. В данной ситуации назначать самое мягкое наказание было нецелесообразно, заявила она. "Назначение такого мягкого наказания за такие действия будет развязывать руки другим лицам, чтобы также совершать преступления", - сказала Дарбакова и попросила суд изменить приговор первого суда, ужесточив наказание до 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Сам Валерий Бадмаев в прениях не выступал, а высказался после них в последнем слове. Он сказал, что его привлекли необоснованно, а целью было устрашение общества: "Меня привлекли во многом не потому, что я виноват, а потому, что надо было органам, желавшим показать свои возможности, привлечь к ответственности медийное лицо, и привлечь настолько строго, чтоб другим было неповадно. В принципе, они своего добились".

"Я же лично как был на своих позициях: прав человека, свободы слова, защиты демократических норм в целом - я на этих позициях останусь всегда, даже если меня отправят на каторгу", - заявил Бадмаев.

Он ещё раз указал суду на "грубейшее нарушение" - привлечение его к административной ответственности в 2022 году за видео от 27 февраля и 3 марта по закону от 4 марта. И именно это неправомерное привлечение дало повод открыть уголовное дело за "повторное" преступление. "Своей вины не признаю и считаю, что это всё высосано из пальца и что единственное правильное решение - это меня оправдать", - заключил Бадмаев.

Суд удалился в совещательную комнату, перерыв продлился около 20 минут, после чего судья Эрдни Андреев огласил решение: оставить приговор Элистинского городского суда без изменений.

В перерыве, ещё до оглашения решения суда Валерий Бадмаев в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" назвал просьбу прокуратуры об ужесточении приговора ему давлением сверху. "Сказали, наверное: "Вы чего там, в Калмыкии? Сажать надо". У нас же сейчас никого не оправдывают, а штраф - это почти что оправдали", - сказал он.

Что касается ограничения на два года на высказывания в интернете, администрирование каналов и прочем, то, отметил Бадмаев, в приговоре ничего не говорится про печатные СМИ, поэтому он сможет продолжать оставаться главным редактором "Современной Калмыкии" и даже писать там собственные статьи. "Только что парень взорвал людей. И вот эти правоохранители, которые нас привлекают, его не привлекали, за ним не следили. Хотя он на учёте стоял. Они только в интернете ловить могут, а работать на действительное обеспечение безопасности общества не хотят и не умеют", - заявил Бадмаев.

10 февраля в Элисте местный житель в ходе конфликта с сотрудником центра по оказанию психологической помощи, расположенного в жилом доме, подорвал взрывное устройство и погиб. На следующий день сотрудники Росгвардии проводили обыск в квартире погибшего и при повторном взрыве трое их них получили ранения.

Отвечая на вопрос о том, не будет ли ему сложно перестать широко высказываться, Бадмаев ответил: "Мне скоро 73, я отношусь уже ко всему философски. Думаю, что, может, займусь написанием книги, пока действует это ограничение. Мне есть, что рассказать. Нет худа без добра", - заключил он.

После оглашения решения суда адвокат Игорь Колдунов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что они будут обжаловать его в кассационном порядке.

Семен Атеев после оглашения решения сказал корреспонденту "Кавказского узла", что негативно относится к этому решению. "Судья действовал по принципу: "И волки сыты, и овцы целы". Я думаю, судья понимал, что приговор надо отменять, а Бадмаева оправдывать. Но в тренде у нас в России сейчас другое - как сказала прокурор, чтобы "руки никому не развязывать". Поэтому лучшим вариантом для судьи был вариант не отменять и не изменять приговор, а оставить в силе то, что есть. И он этот вариант и выбрал".

"В этой ситуации чувствуешь свою какую-то незащищенность. И безысходность. От того, что что бы ни творилось в отношении людей, человек полностью бесправен", - заключил он.

Решение суда возмутило пришедших в суд элистинцев

На заседание пришли пять человек, чтобы поддержать Валерия Бадмаева. По их словам, желающих было больше, но другие не смогли прийти из-за работы.

"Я пришёл поддержать Валерия Антоновича, мы давно уже дружим, можно сказать, соратники", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из слушателей Николай Шевенов.

По его мнению, приговор Бадмаеву был вынесен несправедливо: "Защита привела все доводы. Адвокаты же сказали: он просто сделал репост, без комментариев. Одобрял он это, осуждал - кто знает? Это первое. А второе - то, что его привлекли по административной статье за видео, которое он разместил ещё до выхода закона. Не имели права, я считаю. Его защита очень хорошо это всё разложила. Я считаю, что его преследуют, потому что он неформальный лидер протестного движения, он очень многих людей защищает, здесь даже в зале были люди, которым он помогал. За это, я считаю, его и преследуют ".

По мнению жительницы Элисты Людмилы, которая пришла в суд, Бадмаева преследуют за его деятельность в целом: "Сколько я его знаю, он всегда высказывает своё мнение, всегда выступает за права человека, за соблюдение всех законов". Что касается данного суда, то, по ее словам, Бадмаева не имели права привлекать по административной статье "задним числом". "Он просто выложил видео, это был просто репост - без комментариев, без ничего. И прокурор говорит: "У него был умысел". Откуда может прокурор знать? А что она сказала на этом заседании про то, что надо дать колонию вместо штрафа, чтобы другим было неповадно... Это меня просто возмутило! Это устрашение то есть? Одного накажем, чтобы остальные боялись? Мы все тут законопослушные. И Валерий Антонович тоже. Но, видимо, то, что он говорит, граничит с тем, что не нравится вышестоящим. А так - что он сделал, репост? И за это 150 тысяч штрафа пенсионеру? Я считаю, это несправедливо ", - сказала она.

Активист Борис Тодаев не смог попасть на суд, но сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "Валерия Антоновича знает и уважает вся республика". "Я считаю, что преследование старейшего общественного деятеля Калмыкии - это чисто политический заказ и преследование по политическим мотивам. Потому что состава преступления нет, и это доказала эксперт МВД. Опубликованные в интернете материалы не содержали той "дискредитации", которую вменили Бадмаеву. Тогда почему силовые структуры упорно пытаются очернить и привлечь его к мнимой ответственности? Это заказ определенных сил на репрессии в отношении него", - заявил он.

По его мнению, закон избирателен. "Все мы видели вольные высказывания кремлевских пропагандистов относительно хода так называемой СВО, и ведь за это их никто не привлекает и даже не журит. Почему закон избирателен? Потому что он не работает. Социально и политически близким можно все, а оппонентам - ничего", - добавил Тодаев.

"Власть всегда искала любой повод, чтобы "закрыть рот" своим критикам, а лучше лишить человека гражданских прав путем репрессий и произвола, вешая на него несуществующие в природе уголовные грехи. И это творится не только в Калмыкии, а по всей стране, особенно на Кавказе", - заключил он.

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