13 февраля 2024, 15:21

Штраф Валерию Бадмаеву за дискредитацию армии оставлен в силе

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Верховный суд Калмыкии отказался смягчить приговор главреду "Советской Калмыкии" Валерию Бадмаеву по делу о дискредитации армии, оставив в силе штраф и запрет на публикации в интернете.

"Кавказский узел" писал, что суд в Элисте признал главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева виновным в дискредитации армии и приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей, а также на два года запретил публиковать материалы в интернете. Бадмаев счел обвинение недоказанным.

Верховный суд Калмыкии оставил в силе приговор главному редактору издания "Свободная Калмыкия" Валерию Бадмаеву по статье о повторной дискредитации российской армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Ка следует из карточки дела на сайте суда, апелляционная жалоба от Бадмаева поступила 18 января, заседание суда состоялось сегодня. Информация о решении суда в карточке дела не опубликована.

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Примечание:

"Защитник раскритиковал выводы суда о дискредитации армии калмыцкой пенсионеркой", "Суд в Элисте отказался рассматривать дело о дискредитации армии", "Защита Бадмаева убедила суд допросить автора лингвистической экспертизы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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