Журналист Бадмаев приговорен к штрафу и запрету на публикации

13 ноября 2023, 17:05

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Суд в Элисте признал главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева виновным в дискредитации армии и приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей, а также на два года запретил публиковать материалы в интернете и выпускать газету. Бадмаев счел обвинение недоказанным.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября Элистинский горсуд начал рассмотрение дела главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 9 ноября обвинение потребовало приговорить 72-летнего журналиста к трем годам колонии-поселения. Бадмаев и его защита попросили вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью обвинения и отсутствием состава преступления.

4 апреля 2022 года Валерий Бадмаев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии и оштрафован на 35 тысяч рублей. 9 декабря того же года он был задержан уже по уголовному делу, которое возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. При этом экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в видеоролике. Бадмаев находится под подпиской о невыезде.

Сегодня Элистинский горсуд признал Валерия Бадмаева виновным. Журналист приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей, также ему запретили в течение 2 лет выпускать газету, вести канал в YouTube и публиковать тексты и видео в интернете, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник журналиста Семен Атеев.

"Полный текст приговора мы пока не видели, была зачитана только резолютивная часть. В ближайшее время мы получим весь текст приговора на руки и обязательно будем обжаловать его в вышестоящую инстанцию. Потому что мы считаем, что Валерий Антонович невиновен, он никакого преступления не совершал", - сказал адвокат, добавив, что поддержать Бадмаева на оглашении приговора пришли около 10 слушателей.

Сам Валерий Бадмаев также не согласился с приговором. "Меня надо оправдать. У них нет доказательств. Они не доказали, что я виноват, что там есть это утверждение, которое они приписывают (что фосфорные бомбы использовала в Мариуполе именно российская армия. – Прим. "Кавказского узла"), и они не доказали мой умысел [на дискредитацию военных]. Они говорят, что это было умышленно, но никак это не доказывают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист подчеркнул, что запрет на выпуск информационного контента на два года - это мера, чувствительная для многих жителей республики. "У меня газета, я главный редактор. Вот сейчас готовил номер как раз. И теперь всё. То же самое YouTube-канал. Для людей важно читать и слушать мои ресурсы, им нужна независимая информация. Ко мне подходят на улице, спрашивают, когда будет следующий номер. Тем более, что только что закрылся "Элистинский курьер" (местная независимая печатная газета, закрытая в начале осени. – Прим. "Кавказского узла"). Конечно, это очень жесткая мера", - признался Бадмаев.

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