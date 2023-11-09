Обвинение запросило для Бадмаева три года колонии по делу о дискредитации армии

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Обвинитель потребовала приговорить главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева к трем годам колонии-поселения за репост ролика в соцсети. Бадмаев и его защита попросили вынести оправдательный приговор в связи с недоказанностью обвинения и отсутствием состава преступления.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября Элистинский горсуд начал рассмотрение дела главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). 23 октября в суде были оглашены выводы эксперта-криминалиста, которые, по словам адвоката, подтвердили версию о невиновности Валерия Бадмаева. На заседании 30 октября Бадмаев заявил в суде, что не помнит как репостнул ролик, который положен в основу обвинения, но подчеркнул, что не имел умысла дискредитировать российские вооруженные силы. Обвинитель попросила о дополнительном времени для подготовки к прениям

4 апреля 2022 года Валерий Бадмаев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии и оштрафован на 35 тысяч рублей. 9 декабря того же года 72-летний Бадмаев был задержан уже по уголовному делу, которое возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. Бадмаев находится под подпиской о невыезде. Экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в видеоролике, поскольку российская армия в нем не упоминается, рассказал в марте 2023 года Бадмаев.

Сегодня в Элистинском городском суде сегодня прошли прения по делу 72-летнего журналиста Валерия Бадмаева. По его словам, обвинение не представило доказательств его вины. "Сначала выступила прокурор, которая, по сути, прочла обвинительное заключение, а потом запросила мне три года колонии-поселения. Но из доказательств у них - только само это видео, в котором якобы дискредитируются Вооруженные силы России, в нем говорится о применении в Мариуполе, при осаде завода "Азовсталь", фосфорных бомб. В то же время в материалах есть экспертиза, и в заключении привлеченного самим же следствием эксперта - мы его изучили в судебном следствии - прямо говорится, что там непонятно, о ком идет речь, какая именно сторона применяла эти бомбы. А обвинение считает, что речь идет о том, что это войска РФ применяли. Но моих комментариев под видео, моего отношения - нет. Как нет и доказательств, даже если принять как факт, что речь там идет о действиях российских войск, что я сделал репост видео умышленно с целью дискредитации Вооруженных сил РФ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

Бадмаев и его защитники в ходе прений попросили суд оправдать его. "Я сказал в реплике - не надо путать родину и власть. Родина навсегда в нашем сердце, а власть сегодня есть, а завтра нет. Поэтому я призвал судью не ориентироваться ни на кого, а поступать в соответствии с законом", - добавил он.

По его мнению, жесткость запрошенного ему наказания призвана предостеречь других, "чтоб неповадно было".

Обвинение приводит как доказательство виновности Бадмаева заключение эксперта, которое, наоборот, доказывает его невиновность, отметил в своем выступлении в прениях адвокат, общественный защитник Бадмаева Семен Атеев. Он напомнил, что эксперту был задан вопрос о том, имеются ли в тексте видеозаписи высказывания, содержащие утверждение о фактах применения Вооруженными силами РФ фосфорных боеприпасов на территории Украины. "Эксперт произвела лингвистическую экспертизу и пришла к выводу, что там имеется высказывание, содержащее сведения об "использовании фосфорных бомб" на территории Украины, но лингвистическим анализом не определена принадлежность этих действий, никаких элементов, указывающих на принадлежность обозначенных действий группе лиц "Вооруженные силы Российской Федерации" в представленном тексте не было выявлено", - указал защитник.

Впоследствии эксперт подтвердила то же самое на допросе у следователя, сказал Атеев. "Бадмаев же не размещал под этим видео никаких своих комментариев, призывов, заявлений, направленных на дискредитацию или умаление авторитета Вооруженных сил РФ", - подчеркнул он.

Атеев также указал на недопустимость некоторых "доказательств" вины Бадмаева в дискредитации армии РФ. "В качестве доказательства вины Бадмаева в обвинительном заключении указаны также четыре поста на украинском языке, размещенных в Telegram-канале "Андрющенко Time". Каким образом они доказывают вину Бадмаева - непонятно", - сказал юрист. Он подчеркнул, что в постах канала "Андрющенко Time", не утверждается, а лишь предполагается, что в ходе боевых действий в Мариуполе могли быть применены фосфорные бомбы.

Перевод этих постов с украинского языка на русский сделал человек, не имеющий соответствующей квалификации и опыта и не являющийся беспристрастным - посты переводила бывшая гражданка Украины, беженка, которая явно имеет определенное отношение к ситуации, отметил Атеев. "Закон предоставляет участникам процесса право отвода переводчика. <...> Обращаю внимание суда, что никто <...> не сообщал Бадмаеву и его защитнику об их праве на отвод переводчика. Следовательно, протокол осмотра предметов от 18.01.2023 с фототаблицей является недопустимым доказательством и должен быть исключен из материалов дела", - сказал адвокат.

Ролик, размещенный Бадмаевым в социальной сети "ВКонтакте" - это репост видеоролика, опубликованного на YouTube, и Бадмаев не является его автором, указал также Атеев. Он еще раз подчеркнул, что сам обвиняемый никак этот ролик не комментировал. "Я акцентирую внимание суда на том, что это репост, потому что еще 20 сентября 2018 года Верховный суд РФ изменил редакцию пункта 8 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2011 №11, где более подробно изложил вопросы субъективной стороны преступлений экстремистской направленности. Эти разъяснения Верховного суда РФ призваны были не допустить привлечения пользователей интернета к ответственности по надуманным уголовным делам. 20 сентября 2018 года заместитель председателя Верховного суда РФ, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимир Давыдов выступил с комментарием об уголовных делах за репосты и лайки в социальных сетях", - подчеркнул Атеев.

"Лайки" и репосты на страницах в соцсетях не могут сами по себе являться основаниями для возбуждения уголовных дел, пояснил ранее зампредседателя Верховного суда, председатель уголовной коллегии России Владимир Давыдов. "Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", - привел 2 его слова "Интерфакс". По словам Давыдова, доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка. "Судьям, еще на досудебной стадии, когда обжалуется возбуждение уголовного дела, нужно проверять не сам факт размещения, не сам репост, ни какие-то лайки, а нужно проверять именно мотивы. И если оснований для возбуждения уголовного дела нет, то нужно принимать соответствующее решение, чтобы уже на этом этапе не допустить незаконного возбуждения уголовного дела и незаконного привлечения лица к ответственности", - говорится в публикации от 20 сентября 2018 года.

Атеев добавил, что и председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев говорил журналистам на X Международном юридическом форуме стран АТР, что разъяснения пленума Верховного суда РФ были даны из-за роста числа уголовных дел за репосты. "Никаких других разъяснений Верховного суда, например, о том, что теперь, после начала СВО, можно всех привлекать к уголовной ответственности за сетевые посты, репосты и лайки - не существует", - сказал Атеев.

Помимо этого, Бадмаев привлекается к уголовной ответственности за дискредитацию армии, так как ранее он был привлечен за дискредитацию в административном порядке, но вменяемое ему административное правонарушение имело место 27 февраля 2022 года, в то время как статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, была введена федеральным законом № 31-ФЗ только 4 марта 2022 года. "Всем известно, что закон обратной силы не имеет, это написано в Конституции, статья 54. Поэтому и я, и мой подзащитный считаем, что он не совершал в 2022 году ни первого, ни повторного административного правонарушения", - сказал адвокат.

Атеев еще раз подчеркнул, что никак не доказан преступный умысел Бадмаева в дискредитации армии РФ, в обвинительном заключении голословно утверждается, что у Бадмаева он был. Атеев назвал уголовное дело против журналиста "высосанным из пальца и основанным на догадках и предположениях следователя". "Уголовное дело в отношении Бадмаева должно быть прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления", - сказал адвокат.

Оглашение приговора назначено на 15.00 мск 13 ноября.

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