Завершено судебное следствие по делу журналиста Бадмаева

30 октября 2023, 17:02

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Элистинский горсуд завершил следствие по делу главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого в дискредитации армии. Гособвинитель попросила об отсрочке прений, чтобы согласовать свою позицию с руководством прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября Элистинский горсуд начал рассмотрение дела главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого в дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Ни один из трех свидетелей по делу не явился на заседание. Эксперт, которая делала экспертизу видео, размещенного на странице Бадмаева в соцсети, сообщила суду, что болеет. 23 октября в суде были оглашены выводы эксперта-криминалиста, которые, по словам адвоката, подтвердили версию о невиновности Валерия Бадмаева. Защита убедила суд вызвать автора экспертизы как свидетеля.

4 апреля 2022 года Валерий Бадмаев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии и оштрафован на 35 тысяч рублей. 9 декабря того же года 72-летний Бадмаев был задержан уже по уголовному делу, которое возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. Бадмаев находится под подпиской о невыезде. Экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в видеоролике, поскольку российская армия в нем не упоминается, рассказал в марте 2023 года Бадмаев.

Сегодня в Элистинском горсуде прошло третье заседание по делу Валерия Бадмаева. В зале суда присутствовали подсудимый с двумя защитниками – Атеевым и Колдуновым. Гособвинение представляла сотрудница республиканской прокуратуры Табакова. Председательствовала судья Татьяна Боктаева. Присутствовали также три слушателя, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

После того, как судья и стороны процесса договорились проводить заседание в отсутствие свидетелей и эксперта, прокурор Табакова предложила огласить свидетельские показания и результаты экспертизы. Судья предоставила ей такую возможность. После оглашения этих документов Табакова предложила исследовать вещественные доказательства. Судья объявила десятиминутный перерыв, во время которого помощница судьи принесла из комнаты вещдоков ноутбук Бадмаева и сопровождавшие его документы и компакт-диск.

После перерыва судья вставила компакт-диск в ноутбук и продемонстрировала присутствующим запись одной из передач украинского телевидения, в которой боец полка «Азов» Дмитрий Козацкий сообщал об условиях пребывания защитников "Азовстали" в длительной осаде. Он рассказал о применении против них фосфорных боеприпасов, о недостатке медикаментов, о числе раненых и беженцев, их состоянии и настроении. После просмотра видеоролика гособвинитель заявила, что закончила предоставлять доказательства.

Защитник Бадмаева Атеев огласил документы, положительно характеризующие личность обвиняемого: характеристику участкового, справку о несудимости, справку от психотерапевта о том, что Бадмаев у них на учете не состоит. Валерий Бадмаев обратился с краткой речью к судье. Он попросил ее ускорить судебное разбирательство: «Зачем тянуть резину». На это судья напомнила обвиняемому, что она не может нарушать регламент суда.

"Меня обвиняют в том, что я якобы умышленно сделал репост этого ролика. Я говорил следователю и сейчас повторю: в тот вечер я действительно просматривал интернет, как делал каждый вечер. И точно не помню, репостил я этот ролик или нет. Значение этому не придал. Не комментировал этот ролик. Узнал о том, что я якобы совершил преступление, только тогда, когда ко мне домой пришли и арестовали меня", - рассказал суду Бадмаев.

Защитник Игорь Колдунов спросил Бадмаева, испытывал ли он в момент, когда делал репост ролика, неприязнь в отношении вооруженных сил России. "Чушь какая-то. Не помню ни сам момент этого репоста, ни цель этого репоста, ни обстоятельства, ни чувства, которые я тогда испытывал", - ответил Валерий Бадмаев.

Судья повторила вопрос: испытывал ли обвиняемый чувство ненависти в тот момент к вооруженным силам России? На это Бадмаев заявил, что дискредитация, вменяемая ему следственными органами, «является их домыслами».

После этого судья объявила о завершении судебного следствия. После пятиминутного перерыва она предложила перенести заседание на 10 мск 9 ноября. При этом сотрудница прокуратуры заявила суду, что она не готова сейчас к прениям, так как ей «нужно согласовать позицию (обвинения) с руководством».

Защитник Игорь Колдунов, выходя за ворота суда, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в действиях Валерия Бадмаева нет состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ. "Единственным решением по делу может быть только оправдательный приговор. Сама суть обвинения абсурдна", - заявил адвокат.

Он отметил, что эксперт, которая сегодня не явилась на процесс, дала заключение, «которое полностью обвинение перечеркивает». "Поэтому, когда мы ознакомились с этим заключением, еще до суда, посмотрели и решили, что дело подлежит прекращению. Тем не менее, следствие несколько раз направляло дело в прокуратуру… В обвинительном заключении следователь делает выводы, что в действиях моего подзащитного состав преступления таки присутствует, что он испытывал неприязнь (к вооруженным силам РФ). Это абсурд", - заключил Игорь Колдунов.

Сам Бадмаев скептически оценил перспективы судебного процесса. "Перспективы у меня не радужные. Не верю я в наше правосудие", - кратко сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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