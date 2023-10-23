Защита Бадмаева убедила суд допросить автора лингвистической экспертизы

23 октября 2023, 17:20

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Выводы эксперта-криминалиста, озвученные в суде, подтвердили версию о невиновности калмыцкого журналиста Валерия Бадмаева в дискредитации армии, заявил адвокат. Защита убедила суд вызвать автора экспертизы как свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября Элистинский горсуд начал рассмотрение дела главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого в дискредитации армии (часть 1 статья 280.3 УК РФ). Ни один из трех свидетелей по делу не явился на заседание. Эксперт, которая делала экспертизу видео, размещенного на странице Бадмаева в соцсети, сообщила суду, что болеет.

4 апреля 2022 года Валерий Бадмаев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии и оштрафован на 35 тысяч рублей. 9 декабря того же года 72-летний Бадмаев был задержан уже по уголовному делу, которое возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. Бадмаев находится под подпиской о невыезде. Экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в видеоролике, поскольку российская армия в нем не упоминается, рассказал в марте 2023 года Бадмаев.

Сегодня в Элистинском горсуде прошло заседание по делу Валерия Бадмаева, на которое внось не явились свидетели по делу. Прокурор зачитал предъявленное Бадмаеву обвинение, после чего был установлен порядок исследования доказательств. После этого гособвинитель огласил все письменные доказательства: протокол осмотра видео, размещение которого в соцсети вменяют Бадмаеву, протокол обыска в доме журналиста, постановление о привлечении его к административной ответственности за дискредитацию армии, апелляционное определение к этому постановлению и другие документы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Кроме того, была зачитана лингвистическая экспертиза видеоролика. В частности, перед экспертом был поставлен вопрос: имеются ли в тексте видеозаписи высказывания, содержащие утверждения о фактах применения Вооруженными силами России фосфорных боеприпасов на территории Украины.

"Лингвистическим анализом не определена принадлежность действий по "использованию фосфорных бомб", соответственно, запрашиваемый инициатором элемент лингвистического исследования по принадлежности обозначенных действий группе лиц "Вооруженные Силы РФ" в представленном на исследование тексте не выявлен", - говорится в выводе эксперта Экспертно-криминалистического центра МВД по Калмыкии.

Подсудимый и его защита попросили суд допросить автора экспертизы, сказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев. "Эксперт не подтвердила, что на видео говорится, что эти фосфорные бомбы применяли Вооруженные силы РФ. А они мне это предъявляют. Так что мы попросили суд о том, чтобы на следующее заседание была обеспечена явка свидетельницы-эксперта. Для закрепления нашей позиции мы хотим заслушать ее, чтобы она свои выводы озвучила в суде. Хотя сама ее экспертиза - это уже доказательство моей невиновности", - сказал он.

Адвокат Бадмаева, попросивший не указывать его фамилию, разделяет позицию подзащитного. "Грубо говоря, экспертом не установлено, что утверждение в видео об использовании фосфорных бомб относится к Вооруженным силам РФ. Сама эта статья [УК РФ] предполагает дискредитацию - то есть опубликование негативных сведений о какой-то социальной группе и тому подобное, в данном случае речь о дискредитации Вооруженных сил. А получается, что в тексте видео это невозможно определить. Спикер [на видео] говорит: "они", "мы". "Они использовали фосфорные бомбы". Но при этом он не говорит, кто именно "они", кто "мы". Так что, конечно, мы хотим, чтобы эксперт ответила на наши вопросы в судебном заседании", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что эксперт, допроса которого добивается защита, является сотрудником государственного органа. "Она сотрудник полиции. Обычно работники правоохранительных органов всегда приходят на суды, если требуется, а тут уже второй раз не пришла", - сказал адвокат.

Следующее заседание назначено на 30 октября. Ожидается, что на нем будет допрошен этот свидетель - эксперт.

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