Свидетели проигнорировали заседание по делу Бадмаева

13 октября 2023, 19:02

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Три свидетеля не явились на заседание по делу о дискредитации армии против главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева. Суд в Элисте согласился ввести в процесс общественного защитника и представил ему время на знакомство с делом.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля 2022 года, Валерий Бадмаев был признан виновным по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) и оштрафован на 35 тысяч. Вечером 9 декабря 2022 года силовики задержали Бадмаева в Элисте по уголовному делу о дискредитации военных, которое было возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя, суд запретил ему пользоваться интернетом, телефоном и почтой. В марте мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. Экспертиза не нашла признаков дискредитации российских военных в деле журналиста.

Элистинский городской суд начал сегодня рассмотрение по существу дела против калмыцкого журналиста Валерия Бадмаева, который обвиняется в "дискредитации армии (часть 1 статья 280.3 УК РФ).

Сегодня на заседание, помимо Бадмаева и его адвоката, пришел давний его друг и соратник Семен Атеев и два слушателя, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

Ни один из трех свидетелей по делу не явился. Эксперт, которая делала экспертизу размещенного на странице Бадмаева в соцсети видео, сообщила суду, что болеет, и попросила огласить показания, данные ею ранее. Супруга Бадмаева передала, что находится за пределами Элисты на лечении. Третий свидетель - сотрудник интернет-компании, предоставляющей интернет по адресу, где проживает Бадмаев - сообщил, что он на работе, и попросил огласить в суде прежние его показания.

В начале заседания Бадмаев заявил ходатайство о том, чтобы Семен Атеев, являющийся юристом по образованию, был введен в процесс в качестве его общественного защитника. "Меня защищает квалифицированный адвокат, но я думаю, что участие Семена Николаевича упрочит наши позиции. Я его знаю как очень квалифицированного юриста и правозащитника, человека, который очень хорошо разбирается в уголовном праве", - сказал Бадмаев судье в обоснование своего ходатайства.

Представитель прокуратуры не стал возражать, и судья Татьяна Боктаева удовлетворила ходатайство Бадмаева. Она спросила Атеева, требуется ли ему время на то, чтоб ознакомиться с материалами дела. Атеев попросил о дополнительном времени, в связи с этим заседание было перенесено на 23 октября.

Бадмаев пояснил, почему попросил ввести общественного защитника в процесс. "Мы с Семеном работаем очень давно, он мой хороший товарищ, квалифицированный юрист, и я думаю, что им вдвоем, с моим адвокатом, помогать мне будет лучше", - сказал Валерий Бадмаев по завершению заседания корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Бадмаева Игорь Колдунов отметил, что прокуратура дважды возвращала дело на дорасследование. "Где-то в конце февраля следствие закончилось, и дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура вернула дело на дополнительное расследование в СК. Через месяц снова Следственный комитет направил дело для утверждения в прокуратуру, прокуратура снова возвращает дело на дополнительное расследование. И только с третьего раза, в сентябре, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Посмотрим, как пойдет процесс", - сказал он.

По его словам, у суда не было причин отклонить просьбу о введении в процесс Семена Атеева. "Мой доверитель заявил ходатайство о допуске общественного защитника. Это его законное право, и у суда не было оснований для того, чтобы отказать в удовлетворении этого ходатайства", - сказал адвокат Бадмаева Игорь Колдунов корреспонденту "Кавказского узла" .

Бадмаева пришел поддержать житель Элисты Мерген Очиров. "Валерий Антонович вызывает у меня огромное уважение. Положить свою жизнь за отстаивание принципов - для меня это идеал. К тому же, я учился вместе с сыном Ларисы Юдиной (убитой 25 лет назад коллеги Бадмаева - прим."Кавказского узла".). Наверное, еще с тех пор я поддерживаю журналистов и правозащитников. Конечно, я пришел сегодня, чтобы поддержать Валерия Антоновича", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". <

Журналист Валерий Бадмаев, чья биография доступна на "Кавказском узле", известен борьбой с коррупцией и усилиями по обнародованию информации о депортации калмыков во времена сталинских репрессий.

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