Алаудинов обрушился на критиков идеи детской академии "Ахмат"

05 февраля 2024, 23:18

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назвал "диванными героями" критиков создания академии дружбы народов "Ахмат", заподозрив их в связи с Украиной и ЛГБТ*. Представители подразделения "Русич", комментируя возмущение Алаудинова в адрес "русских националистов", отказались извиняться.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что детская академия дружбы народов "Ахмат" может заниматься воспитанием молодежи. При этом он отметил важность участия мужчин из Чечни и из других регионов Северного Кавказа в воспитании молодежи всей страны. Академия дружбы народов не должна создаваться под эгидой "Ахмата", так как Россия многонациональная страна, а методы чеченских властей и пример Адама Кадырова заставляют сомневаться в успешном воспитании детей в Чечне, заявили пользователи Telegram. Апти Алаудинов 2 февраля назвал противников идеи фашистами. По его словам, предложение о создании такой академии "поступило от детей Москвы", и призвал ее противников, "диванных воинов", успокоиться, сопроводив это угрозой.

На пост Алаудинова от 2 февраля ответил телеграм -канал "Говорит Топаз". Автор канала возмутился словами командира спецназа Ахмат". "Прикиньте - "Русич" - это комнатные герои. Или товарищ Апти таковым назвал лично меня, на что я отвечу ему, что автомат в моих руках разил врагов России ещё тогда, когда "Ахмат" не существовал <,,>, а многие его бравые воины ещё не определились, на чьей они стороне. Ну и, конечно, куда же без обзывалок фашистами и нацистами" - написал в своем Telegram-канале "Говорит "Топаз"" бывший боец диверсионно-разведывательной штурмовой группы "Русич" (против командиров ДШРГ "Русич" Великобритания с США ввели санкции, Минфин США, в частности назвал "Русич" "неонацистской военизированной группировкой» - прим. "Кавказского узла").

Он отметил, что сама попытка диалога со стороны "Ахмата" позитивна, однако плохо, что представитель "Ахмата" решил "разбрасываться оскорблениями". "Мои «фашистские» проекты оказывают помощь независимо от национальности и вероисповедания людей, обратившихся ко мне за помощью", - написал он.

Ранее "Фонтанка" опубликовала интервью с Евгением рассказовым, бывшим бойцом ДШРГ "Русич" "Широкой публике он больше известен по позывному Топаз", - говорится в материале. В нем также указано, что в сентябре 2023 года Рассказов "возглавил организацию "Альтернатива"", занимающуюся освобождением людей из трудового рабства", это произошло спустя год после исчезновения в Харьковской области основателя движения "Олега Мельникова. Сам Рассказов в интервью сообщает, что он "взял шефство" над движением, следует из публикации от 19 сентября 2023 года.

Апти Алаудинов с новом видеосообщении, опубликованном вечером 4 февраля, привел другую версию появления идеи создания "Академии дружбы народов "Ахмат". "Недавно бойцы спецназа Ахмат вышли <с предложением> совместно с депутатом Госдумы <Дмитрием> Кузнецовым они пообщались и решили обратиться через меня к Рамзану Ахматовичу <Кадырову>, для того, чтобы я попросил его помочь создать академию дружбы народов под эгидой "Ахмат"", - сказал он.

По его словам, цель академии - "чтобы там учились вместе дети наших бойцов, погибших бойцов разных национальностей. чтобы их дети между собой всю жизнь общались и были между собой связаны дружбой и уважением". Однако стоило "это озвучить, сразу пошла литься грязь на “Ахмат”, стали называть нас разными словами", - заявил Алаудинов.

Алаудинов отметил, если кто-то решить создать академию под названием "Русич" и "Ермолов" - это их дело, но люди, "которые льют грязь на ахмат они не являются не русскими, не русскими националистами" и ему все равно, какую организацию они представляют. "Мне наплевать как называется эта организация ваша, кто бы вы не были, вы диванные герои, вы <оскорбительные эпитеты> - по-другому я вас не назову", - сказал Алаудинов на видео. После он предположил, что источником "грязи которая льется на "Ахмат" является "однозначно ЦИПсО" (центр информационно-психологических операций - прим. "Кавказского узла") Украины, потому что ни один здравомыслящий человек не стал бы "такие глупости писать". Также он обвинил в обливании грязью России людей, которые уехали за рубеж. Алаудинов пообещал, что каждый из них “получит по заслугам”.

ДШРГ "Русич" отметило, что считает полемику по этому вопросу незначимой. "На слова Апти нам все равно (сомневаемся, что он имел ввиду подразделение). Работа продолжается в том ключе, который нам нужен. И детский лагерь "Русич" обязательно будет для русских детей. Извинения просить ни у кого не будем (только если нам отдадут РУС (Российский университет спецназа в Гудермесе - прим. "Кавказского узла") со всеми ресурсами и доходами, и дадут штат бригады с полным финансированием и карт-бланшем как у "Ахмата" - может и снимем видео). Поэтому считаем вопрос малозначительным", - говорится в сообщении в Telegram-канале подразделения от 4 февраля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее отметил, что не понимает, почему предложение Кузнецова создать академию дружбы народов "Ахмат" вызвало "много негативной реакции". Он заявил, что подобная академия может стать возрождением кавказской традиции куначества, "которая всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов". "Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - заявил Кадыров сегодня в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что ряд федеральных чиновников "уже направляли своих детей в Российский университет спецназа". "И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь. И если в Гудермес они приезжали отрешенными от реальности инфантильными недотрогами, то уезжали уже подготовленными физически и морально мужчинами", - отметил он.

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