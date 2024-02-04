Суд отказался удовлетворить иск руководства ростовского парка по поводу вырубки деревьев

04 февраля 2024, 01:55

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Руководство парка "Дружба" в Ростове-на-Дону отказалось удовлетворить иск о некачественной подготовке документов администрации парка "Дружба", где было вырублено более 200 деревьев, к заказчику.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года жители Ростова-на-Дону потребовали защитить парк "Дружба" в Северном жило массиве от вырубки.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск администрации парка "Дружба" к подрядчику по поводу вырубки более чем 200 деревьев, пишет 4 февраля 1rnd.ru.

По данным суда, администрация парка подала в суд на подрядчика. По данным заказчика, документы, представленные заказчиком, сильно расходятся с реальностью. В частности, неправильно прописана береговая линия Северного водохранилища, а также количество спиливаемых деревьев. Изначально речь шла о срубе 107 деревьев, но в итоге был срублено больше 300 штук.

В итоге руководство заказчика подало в суд на подрядчика. При этом последние доказывают, что вся ответственность лежит именно на заказчике. В качестве доказательства этого подрядчик представил документы, где сказано, что компания 11 раз обращалась в администрацию парка с требованием предоставить данные, необходимые для дальнейшей работы. В числе этих документов - обращение с просьбой не вносить в смету часть деревьев, пишет Donnnews.ru.

Суд принял доказательства подрядчика и пришел к выводу, что истец не имел правовых оснований заявлять требования к подрядчику об устранении недостатков. В удовлетворении иска было отказано.

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