22 января 2024, 16:40

Судья сделал закрытым процесс по делу о попытке поджога военкомата в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Судья по просьбе сторон перевел в закрытый режим рассмотрение дела жительницы Волгограда, обвиняемой в попытке поджога военкомата.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа в Волгограде силовики задержали около военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов 31-летнюю местную жительницу, которая созналась им в том, что намеревалась поджечь военкомат.

Сегодня в Тракторозаводском райсуде прошло заседание по вопросу о продлении меры пресечения Юлии Ященко, обвиняемой в попытке поджога военкомата, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в здании суда.

Адвокат, назначенная для защиты обвиняемой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что шестимесячный срок досудебного ареста женщины истек, и сейчас решается вопрос о мере пересечения на стадии судебного разбирательства.

Адвокат по соглашению Андрей Бердников сообщил до начала заседания корреспонденту "Кавказского узла", что "ажиотаж в СМИ", поднятый вокруг его подзащитной, вредит защите. Поэтому Бердников отказался отвечать на вопросы журналиста, отметив лишь, что деяние Юлии "нельзя относить к категории уголовных".

Заседание началось в 12.40 мск. Присутствовали оба адвоката и сотрудница районной прокуратуры. Родственников и друзей Юлии Ященко в зале не было. Помощница судьи попросила корреспондента "Кавказского узла" подождать вызова в коридоре.

Вскоре по коридору конвоиры провели подсудимую. Она шла уверенно, с сосредоточенным видом. После 20 минут совещаний судья объявила корреспонденту "Кавказского узла", что процесс решено проводить в закрытом режиме по просьбе обеих сторон.

Выяснить вопрос о мере пресечения для Юлии Ященко у пресс-секретаря суда не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Юлия Ященко обвинена по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), указано в карточке дела на сайте суда. Эти статьи УК РФ предусматривают соответственно до пяти лет и до семи лет лишения свободы. Дело поступило в суд 9 января, информация об итогах сегодняшнего заседания, по состоянию на 16.38 мск, в карточке дела не опубликована.

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Примечание:

"Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Три жителя Ростова-на-Дону задержаны за подготовку поджога военкомата", "Дело о поджоге военкомата в Волгограде дошло до суда".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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