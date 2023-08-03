Волгоградка задержана за попытку поджечь военкомат

03 августа 2023, 11:42

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Силовики в Волгограде задержали около военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов 31-летнюю местную жительницу, которая созналась им в том, что намеревалась совершить поджог учреждения.

По данным источника, 31-летняя жительница Волгограда намеревалась поджечь здание военкомата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, но не смогла этого сделать, так как был задержана силовиками.

У волгоградки с собой было пять полулитровых бутылок с "коктейлем Молотова", фитили, ткань, спички и зажигалки. Внимание патруля, охранявшего военкомат, женщина с тяжелым рюкзаком привлекла странным поведением. Она ходила вокруг здания военкомата, смотрела в телефон и нервничала. Как только силовики подошли к ней, она сразу же призналась, что намеревалась поджечь военкомат, передало сегодня ИА "Высота 102".

Следователи выясняют мотивы волгоградки, а также выясняют, связана ли она со спецслужбами Украины. По данным источников, женщина работает консультантом по работе с архивом регионального комитета юстиции. Однако в пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области заявили, что волгоградка не работает в комитете юстиции, отметил "Волгоград Онлайн".

Инцидент произошел еще 1 августа, но известно о нем стало только сегодня. В этот же день была задержана 82-летняя Римма Второва за попытку поджога военкомата Красноармейского района, отметило издание.

На 11.30 мск на сайтах МВД по Волгоградской области, следственного управления СКР по региону и областной прокуратуры нет сообщения относительно сведений о попытке поджечь военкомат местной жительницей.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стало известно, что силовики задержали в Волгограде 82-летнюю председательницу организации "Дети военного Сталинграда" Римму Второву после того, как она попыталась поджечь военкомат Красноармейского района.

Напомним, случаи поджогов военкоматов неоднократно происходили и в других регионах юга России, а также в республиках Северного Кавказа. Так, 1 августа в здание военкомата Ставрополя местная жительница бросила бутылку с зажигательной смесью и была задержана. 14 октября 2022 года ФСБ заявило, что сотрудники спецслужбы сорвали попытку поджога военкомата в Дагестане.

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, и что за это может грозить до 15 лет заключения.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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