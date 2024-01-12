Строительство завода в Адыгее приостановлено на фоне протестов жителей

12 января 2024, 06:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В адыгейском поселке Каменномостский заморожено строительство второго завода, против которого протестовали местные жители. Экологи продлили срок изучения ситуации с загрязнением воздуха действующим заводом.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года ноября более 800 человек подписали обращение жителей поселка Каменномостский (Хаджох) к депутатам и главе Адыгеи Мурату Кумпилову с призывом отказаться от планов открытия завода по производству молотой извести. Груженные известняком фуры с открытым верхом едут через поселок, несмотря на запрещающие знаки, и люди вынуждены дышать известковой пылью, рассказали активисты. Есть риск ухудшения ситуации с загрязнением воздуха в поселке после запуска второго завода, указали экологи.

В Каменномостском, где живут около 6000 человек, уже есть завод "Волма-Майкоп", производящий известняковую щебенку. При его открытии также был обещан строгий контроль экологической безопасности. Но жители говорят, что с завода идут выбросы пыли, а в поселке большое число людей с онкологией и заболеваниями легких, которые они связывают с вредным производством, сообщили активисты.

Новых действий по строительству завода в поселке Каменномостский с осени не было предпринято, рассказала 11 января корреспонденту "Кавказского узла" лидер инициативной группы жителей, депутат райсовета от КПРФ Татьяна Безусько. "Строительная площадка пустует, никаких следов деятельности нет", - сообщила она.

Однако, по ее словам, уже действующий в поселке завод «Волма-Майкоп» продолжает доставлять жителям неприятности из-за того, что грузовики, везущие продукцию завода, проезжают через сам поселок, разбивая дорогу.

Экологическая организация «Гражданская инициатива против экопреступности» продлила до февраля получение результатов датчиков, установленных у завода «Волма-Майкоп», чтобы получить "более адекватную картину" выбросов, сообщил руководитель организации Дмитрий Шевченко.

"Мы поставили датчик, фиксирующий загрязнение воздуха, и где-то через месяц мы посмотрим результаты", - рассказал в ноябре 2023 года Дмитрий Шевченко.

"Мы решили, что месяца недостаточно. Кроме того, осенняя погода могла испортить чистоту наблюдения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог также объяснил, как устанавливается охранная зона вокруг предприятий. «Делается расчет – будет такое-то количество выбросов, и они будут рассеиваться на такой-то территории. Потом Росприроднадзор устанавливает эту зону. Теоретически она должна составлять не меньше 200-300 метров. Но предприятие может в течение года проводить замеры, и через год представить их, сказать, что на части территории все чисто, и поэтому оно просит сдвинуть охранную зону – как в данном случае практически до забора предприятия. Чтобы оспорить это, надо самим проводить исследование с датчиками", - рассказал Шевченко.

Глава Каменномостского сельского поселения Аминат Гучетль рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что завод дает работу местным жителям. «Причем работают там жители не только нашего поселка, но и окрестных населенных пунктов», - подчеркнула она.

Кроме того, завод платит налоги, пополняющие местный бюджет. «Они также помогают нам, чем могут. К примеру, помогли отремонтировать памятник погибшим во время Великой Отечественной войны», - сказала Аминат Гучетль.

Дорога же, по ее словам, находится на балансе района, и администрация поселка ничего с ней делать не может. «Кроме того, дорога по большей части огибает поселок, а около домов проходят лишь примерно 300 метров», - отметила Гучетль.

Местная жительница на условиях анонимности также высказалась в пользу завода «Волма-Майкоп». «Завод – это рабочие места для наших жителей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в том, что дорога разбита, вина не только завода. «Да, большегрузные машины по поселку ездят, но сейчас эта проблема решается, и там не только машины завода, а сам завод эту дорогу заасфальтировал», - отметила она. Жительница Каменномостского также подтвердила слова главы администрации о том, что завод помог отремонтировать памятник погибшим во время Великой Отечественной войны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.