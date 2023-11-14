Жители Адыгеи выступили против производства молотой извести

14 ноября 2023, 10:26

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Жители поселка Каменномостский обратились к депутатам и главе Адыгеи Мурату Кумпилову с требованием отказаться от планов открыть завод по производству молотой извести.

Обращение подписало более 700 человек.

"Завод по производству молотой извести – вредное производство… Это известковая пыль, от которой не спастись при ее попадании в организм… Просим сохранить наши жизни и здоровье, здоровье наших детей и внуков. Нашу уникальную природу. Никто ранее нам такой жизни с выбросами и пылью не готовил", – говорится в обращении, которое 13 ноября опубликовал телеграм-канал "Лаго-Наки, живи!".

Уже сейчас перегруженные известняком фуры с открытым верхом идут через поселок, несмотря на запрещающие знаки, обещание построить техническую дорогу не выполнено, а люди вынуждены дышать большим количеством опасной пыли, рассказал активист движения в защиту Лаго-Наки Богдан Закопайко изданию "Кавказ.Реалии"*.

"В Каменномостском уже есть гипсовый завод ООО "Волма-Майкоп", при открытии которого в 2016 году также гарантировался строгий контроль экологической безопасности. Но жители говорят, что за прошедшие шесть лет на производстве ни разу не менялись фильтры, идут выбросы пыли, а в поселке большое число людей с онкологией и заболеваниями легких, которые они связывают с вредным производством", – приводит издание слова Закопайко.

О планах строительства нового завода мощностью 400 тонн в день стало известно в апреле 2023 года после встречи Мурата Кумпилова с представителями АО "Медвежья гора". Инвестор - АО "Медвежья гора" - может вложить в новое производство более 2 млрд рублей и создать 90 рабочих мест, со ссылкой на пресс-службу правительства Адыгеи сообщил в апреле "Коммерсант".

Власти считают, что опасения местных жителей не обоснованны. В ответе на обращение жителей, также опубликованном в канале защитников плато Лаго-Наки за подписью министра экономического развития и торговли Адыгеи Заура Шеуджена, сказано, что завод будет иметь второй класс опасности, инвестор предприятия АО "Медвежья гора" намерен установить газоочистные фильтры для извести. В случае несоблюдения санитарных норм власти обещают отказать инвестору в строительстве предприятия.

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