Экологи указали на риски для жителей поселка в Адыгее от нового завода

17 ноября 2023, 08:39

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Жители адыгейского поселка Каменномостский активно участвовали в протесте против строительства завода по производству молотой извести, рассказала лидер инициативной группы жителей. Есть риск ухудшения ситуации с загрязнением воздуха в поселке после запуска второго завода, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября более 700 человек подписали обращение жителей поселка Каменномостский к депутатам и главе Адыгеи Мурату Кумпилову с призывом отказаться от планов открытия завода по производству молотой извести. Уже сейчас перегруженные известняком фуры с открытым верхом едут через поселок, несмотря на запрещающие знаки, и люди вынуждены дышать известковой пылью, пояснил активист Богдан Закопайко.

В Каменномостском уже есть гипсовый завод, при открытии которого также был обещан строгий контроль экологической безопасности. Но жители говорят, что с завода идут выбросы пыли, а в поселке большое число людей с онкологией и заболеваниями легких, которые они связывают с вредным производством, рассказал Закопайко.

Сбор подписей под обращением проходил достаточно активно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер инициативной группы жителей поселка Каменномостский (Хаджох), депутат райсовета от КПРФ Татьяна Безусько. "Мы собирали подписи на улицах. Собрали 800 подписей, потом я простыла, и сбор подписей приостановился", - сказала она.

По ее словам, наиболее активно подписывались жители микрорайона Городок, "над которым будущая стройка буквально нависает". Некоторые люди из других микрорайонов отказывались ставить подписи, аргументируя это тем, что «до них не дойдет». А владельцы турбаз, бизнесу которых непосредственно угрожает появление еще одного завода, по мнению Безусько, боятся открыто выступать против строительства, опасаясь последствий. "Одному из них, который нас поддерживал, прямо грозили, что у него будут неприятности, вплоть до закрытия гостиницы", - рассказала Безусько.

Она подтвердила, что с 2015 года в Каменномостском уже работает один завод, «Волма-Майкоп», производящий известняковую щебенку, используемую для ремонта дорог. "Когда его строили, строили с нарушениями, но каким-то образом получили разрешение. Тогда же, в 2015 году, обещали построить объездную дорогу, чтобы не везти продукцию завода через жилые кварталы, но так и не построили. На весенней сессии райсовета я подняла этот вопрос, и обещали обсудить на осенней сессии, но я заболела, пропустила ее. Владельцы «Волмы» оплатили асфальтирование дороги, по которой везут их продукцию, и я боюсь, что теперь они будут тянуть время со строительством объездной дороги, полагая, что вложили уже достаточно. Но люди буквально дышат пылью от этой щебенки, падающей на землю, и у нас в поселке стало расти число онкобольных. Только на моей улице из 16 домов – пять человек", - сказала Татьяна Безусько.

Сам поселок, по ее словам, с советского периода пришел в упадок. «Тогда было 12000 населения, сейчас осталось 6000. Основным работодателем был тогда филиал ленинградского Института по добыче леса в горах. После его банкротства остались мелкие мастерские, производящие изделия из дерева, появился туристический бизнес – турбазы, дома отдыха и так далее, а самым крупным, можно сказать, градообразующим предприятием стал «Волма-Майкоп»", - сообщила депутат.

О планах строительства нового завода мощностью 400 тонн в день стало известно в апреле 2023 года после встречи Мурата Кумпилова с представителями АО "Медвежья гора". Инвестор - АО "Медвежья гора" - может вложить в новое производство более 2 млрд рублей и создать 90 рабочих мест, со ссылкой на пресс-службу правительства Адыгеи сообщил в апреле "Коммерсант".

По мнению депутата, компания «Медвежья гора», уже ведущая добычу известняка в карьере рядом с Каменномостским, не афиширует строительство завода. "На инвестиционной площадке пока только надпись «Медвежья гора», и никаких надписей, что будет завод. Это позволяет прокуратуре формально отказывать нам в проведении проверки, поскольку никаких сведений о том, что на инвестиционной площадке будет строиться завод, нет", - отметила Безусько.

Местные жители, которые и без того были недовольны существованием завода по производству щебенки, отнеслись к планам строительства еще одного предприятия без энтузиазма, подтвердил руководитель экологической организации «Гражданская инициатива против экопреступности» Дмитрий Шевченко.

"800 подписей для такого поселка – это очень много. Фактически, в Адыгее на ровном месте возникла новая точка социального напряжения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным эколога, «Волма-Майкоп» уменьшил санитарную зону до «микроскопических размеров». «Теперь она проходит по границам предприятия, что недопустимо. Сейчас мы поставили датчик, фиксирующий загрязнение воздуха, и где-то через месяц мы посмотрим результаты", - рассказал он.

Загрязнение окружающей среды в Каменномостском началось еще с момента строительства первого завода, заметил руководитель республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. "Второй завод, несомненно, увеличит это загрязнение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

АО «Медвежья гора» не ответило на запрос корреспондента "Кавказского узла" о комментарии относительно претензий местных жителей.

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