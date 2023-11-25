Ужесточен приговор судье из Адыгеи за взятку

25 ноября 2023, 03:31

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Апелляционный суд в Волгоградской области заменил на реальный приговор бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову, который за взятку в 50 тысяч рублей был в прошлом году осужден на пять лет условно.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июня стало известно, что судья горсуда Майкопа был заподозрен в получении взятки. Следствие считает, что он получил взятку за принятие незаконного решения по делу, которое рассматривал. В ноябре 2022 года Красногвардейский районный суд Адыгеи приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

Волгоградский областной суд изменил приговор бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову, который был осужден условно за взятку в 50 тысяч рублей. Вместо условного срока он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет 24 ноября v1.ru.

Жалобу в апелляционный суд подал прокурор Красногвардейского района Адыгеи и защитник осужденного.

В решении, опубликованном на сайте суда, указано, что срок отбытия наказания Агафоновым исчисляется с момента его фактического задержания. В остальной части - что касается штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представители власти, на пять лет - приговор оставлен в силе.

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