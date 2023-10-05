Майкопский городской суд. Фото: пресс-служба администрации муниципального образования "Город Майкоп" https://maikop.ru

05 октября 2023, 22:15

Пенсионер из Адыгеи оштрафован за комментарии в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе признал комментарии инвалида Владимира Карманова в соцсетях дискредитирующими вооруженные силы и обязал его выплатить штраф в 30 тысяч рублей. 

"Кавказский узел" сообщал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Но основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили ранее адвокаты. 

Городской суд Майкопа в Адыгее признал виновным в "дискредитации" армии безработного местного жителя Владимира Карманова, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, размещенного на сайте суда, Карманов не работает, получает пенсию по инвалидности второй группы. Он признал вину, и заявил о раскаянии, отметив, что в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook*  разместил пацифистские комментарии с "негативной оценкой действий российской армии", так как "пытался привлечь больше аудитории".

Суд счел раскаяние смягчающим обстоятельством и приговорил Карманова к штрафу в 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что суд в Майкопском районе оштрафовал местную жительницу Надежду Дедкову, признав ее виновной в дискредитации военных.

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Примечание:

"Врач из Майкопа оштрафована за дискредитацию российской армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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