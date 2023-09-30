Жители Хамаматюрта пожаловались Меликову на нехватку мест в школе

30 сентября 2023, 19:06

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В школе села Хамаматюрт не хватает мест, а чиновники отвечают отказами на просьбы построить новую школу, заявили сельчане в обращении к главе Дагестана Сергею Меликову и попросили его помощи в решении проблемы.

Жители села Хамаматюрт Бабаюртовского района обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой о строительстве школы, сообщил сегодня "Черновик" в своем телеграм-канале.

К публикации прикреплен текст заявления, подписанного почётным работником общего образования России И. Гаджиевым и адресованного главе Дагестана. "Мы и ранее обращались в вышестоящие инстанции по поводу строительства новой школы с. Хамаматюрт МР «Бабаюртовский район», но «воз и поныне там». Нет прозрачности и открытости в решении этого вопроса", - говорится в заявлении.

По словам Гаджиева, чиновники объясняют отказ строить школу разными причинами. "То земли нет, то технические условия отсутствуют, то земля не той категории, то школа нам достаточна на 100-150 ученических мест", - указал он.

Жители Хамаматюрта попросили у Меликова содействия "в подготовке земельного участка под строительства школы и выдаче соответствующих правоустанавливающих документов на это строительство". "Нашим детям нужна школа не менее на 450 мест, а не на 100-150, как это планируют сделать заинтересованные в этом лица. Нашим родителям нужно, чтобы все учащиеся с 1-го по 11 классы обучались во вновь построенной, добротной, современной МКОУ «ХСОШ №2 им. З.Х. Хизриева». Родители против того, чтобы часть детей отправляли в МКОУ «ХСОШ №1 им. Бекишева Р.Я.», которая расположена на расстоянии более 2 км от центра растущего посёлка… Просим вас помочь нам в строительстве новой школы не менее 450 мест. Мы этого ждем уже 65 лет", - говорится в обращении.

В селе Хамаматюрт живут 5350 человек, указано на сайте администрации села. Сергей Меликов, по состоянию на 19.05 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале обращение сельчан.

"Кавказский узел" писал о других случаях жалоб жителей Дагестана на нехватку школ и мест в них. Так, в сентябре житель махачкалинского поселка Шамхал пожаловался, что в местной школе изношенный инвентарь и мебель, а мест для школьников и педагогов не хватает. Другие жители поселка подтвердили в комментариях его слова. Они раскритиковали власти и потребовали новую школу.

В августе жители села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что ремонт в сельской школе затянулся, и дети вынуждены учиться в здании детсада. В сентябре сельчане дважды обращались к главе Дагестана с просьбой решить проблему.

8 июля на ветхое состояние местной школы пожаловались жители другого села в Хасавюртовском районе – Октябрьское. 13 июля глава Дагестана поручил подчиненным встретиться с сельчанами и решить их проблему. По словам сельчан, на встрече чиновники им заявили, что на ремонт школы нет денег.

Проблема с нехваткой мест в школах Дагестана будет решена в ближайшие несколько лет, пообещала в сентябре на встрече с жителями республики глава Совфеда Валентина Матвиенко. Эти проблемы существуют не первый десяток лет, а от чиновников лишь звучат обещания их решить, отметили пользователи соцсети.

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