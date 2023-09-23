Обещание Матвиенко решить проблему с водой и школами в Дагестане вызвало скепсис в соцсети

23 сентября 2023, 08:36

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Проблема в Дагестане с нехваткой мест в школах и питьевой водой будет решена в ближайшие несколько лет, пообещала на встрече с жителями республики глава Совфеда Валентина Матвиенко. Эти проблемы существуют не первый десяток лет, а от чиновников лишь звучат обещания их решить, отметили комментаторы в соцсети.

Ролик, на котором показана встреча главы Совфеда Валентины Матвиенко и главы Дагестана Сергея Меликова с жителями республики было опубликовано 22 сентября в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

Одна из жительниц пожаловалась Матвиенко, что в местной школе не хватает мест. "У меня внук пошел в школу, 37 человек в классе", – сказала она.

"Я знаю об этой проблеме <…> Сейчас сделан акцент на строительстве новых школ. В этом году 14 новых школ уже построено, до конца года еще 40 сдадут. Моментально эту проблему не решить. Задача сейчас за 3-4 года максимальное количество школ построить", – ответила ей Матвиенко.

Другая местная жительница пожаловалась на проблему с водой. "Мы живем в пригороде, в Ленинкенте. Воды, вот второй год у нас не бывает летом, четыре месяца", – сказала она.

"Мы ведем водовод из Чиркеево", – сказал Меликов.

"Вот когда водовод придет… чуть-чуть подождите. Это не такая быстрая, легкая задача. Главное, что это решается", – отметила Матвиенко.

Это видео в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 175 тысяч пользователей, на 07.45 мск набрало 307 отметок с реакцией пользователей и 238 комментариев.

"Как будто эти проблемы вчера появились. Ждали 10 лет, подождите еще 10 лет и через 10 лет мы все повторим", – написал Артур Магомедов.

"Чем чиновники хороши – это давать обещания и со всем соглашаться, но ничего не делать. В этом они профи", – написал Заур Нурмагомедов.

"И что дальше? Вы рассказали, а ей все равно", – считает Мурад Магамедов.

"Уехала – забыла", – написал пользователь Adelina Ch.

"Красиво разговаривают, убеждают и обещают", – отметил Раджабали Муртазалиев.

"Главное ждите. Большие суммы выделяют, а толку", – написал Бекжан Исаналиев.

"Какой наивный народ", – сыронизировал Ян Петров.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблему со школами и перебои с водоснабжением. Так в августе в соцсетях распространился ролик, на котором жители села Советское пожаловались, что ремонт в местной школе затянулся, и дети вынуждены учится в здании детсада. В сентябре сельчане дважды обращались к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой решить проблему школы. 7 сентября Минстрой Дагестана рапортовал, что в селе Советское строительство школы продолжается, объем финансирования проекта увеличен, а в проект внесены пожелания сельчан. Во втором обращении к Меликову жители села заявили, что этот отчет ведомства не соответствует действительности.

На проблему с водоснабжением периодически жалуются, в частности, жители Махачкалы. В августе жители улиц Коминтерна и 1-й Рассветной, а также поселка Шамхал пожаловались, что с начала лета испытывают проблемы с подачей воды, а обращения к чиновникам не дают результатов. Ситуацию с водоснабжением в начале августа усугубили массовые отключения света в Махачкале: 8 августа глава города сообщил, что только за день сгорели четыре трансформаторные подстанции.

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