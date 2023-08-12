Активисты поддержали Ашотяна акцией солидарности у суда

12 августа 2023, 16:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании по делу зампредседателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна защита потребовала отвода судьи, заподозрив его в предвзятости. Заседание прошло на фоне акции солидарности с арестованным.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян был обвинен в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег. Сначала Ашотян был под подпиской о невыезде, но 16 июня суд отправил его под стражу, а апелляционная инстанция утвердила это решение.

Защита и сторонники Ашотяна считают его дело политическим преследованием. 25 июля члены РПА провели две акции с требованием освободить Армена Ашотяна.

Политики и активисты провели акцию солидарности с Ашотяном

Сегодня Антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Армении Армена Ашотяна. Заседание прошло на фоне акции в поддержку политика, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший трансляцию с места событий на сайте News.am.

Перед зданием суда собрались сторонники Республиканской партии, политики и депутаты. Представители молодежного крыла РПА держали плакаты с фотографией арестованного политика и надписью «Свободу политзаключенному Армену Ашотяну». Несколько активистов подожгли у здания суда файеры.

Поддержать политического оппонента пришел также лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян. Он, в частности, отметил, что политзаключенные были при всех властях. "Власть всегда прикрывалась законом, изолируя инакомыслящих. Досудебный арест - один из наиболее распространенных способов для этого. Но общество должно осознать, что право должно быть приоритетным", - заявил он журналистам.

Армен Ашотян арестован по указанию властей за критику правительства, заявил в ходе акции депутат фракции «Честь имею» Тигран Абраамян. По его мнению, власть пытается угрозами и давлением заглушить критику, однако эти действия привели к росту известности и поддержки политических оппонентов правящей силы. "Не только в Армении проходят акции в поддержку Ашотяна, есть также международная реакция на его арест", - отметил он.

Любой, кто не боится говорить правду и не мирится с положением в стране, представляет угрозу для власти, заявил на акции лидер движения «Вето» Нарек Малян. "[Представители] власти прибегают к арестам из страха, их пугает будущее, которое их ждет после смены власти", - сказал активист.

Адвокат Ашотяна убедил суд отложить решение о сроке ареста

Защита Армена Ашотяна, в свою очередь, заявила о предвзятости суда. "Следствие адресовало ходатайство о продлении ареста не Антикоррупционному суду, а суду первой инстанции. Однако судья [Антикоррупционного суда] заявил, что это техническая ошибка, и взялся за слушание ходатайства", - сказал адвокат Ашотяна Тигран Атанесян.

Он отметил, что суд отказал защите и в отводе судьи. «Отец и брат судьи преследовались прежними властями по делу «1 марта». Но суд счел этот факт недостаточным», - пояснил Атанесян.

Защита намерена привлечь судью к дисциплинарной ответственности, добавил адвокат. «Судья, в частности, не вправе был давать оценку о технической ошибке», - сказал он.

Дело Ашотяна политическое, утверждает Атанесян. «Когда нечего сказать, говорят много и ни о чем. В деле свыше 900 листов, 23 часа записей. Например, в дело почему-то вшили устав медицинского университета", - сказал Атанесян.

Ашотян арестован в рамках дела о злоупотреблениях в фонде "Ереванский медицинский университет им. Мхитара Гераци", заявил ранее Следственный комитет Армении.

Поскольку требуется время для изучения этих многочасовых записей, которые следствие приобщило к ходатайству об аресте, защита попросила отложить заседание до 12.30 (11.30 мск) 14 августа. "При этом у суда останутся всего лишь сутки - если не будет принято решение, Ашотян должен будет быть освобожден", - сказал адвокат. Суд назначил заседание на время, запрошенное защитой.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.