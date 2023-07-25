За неделю с 17 по 23 июля жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

25 июля 2023, 01:58

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За неделю с 17 по 23 июля 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Уже 10 недель подряд не фиксируются инциденты и, соответственно, не поступает сведений о жертвах в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Всего из 29 недель текущего года 25 прошли без жертв и инцидентов и 4 – с жертвами. Последний раз о жертвах сообщалось 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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