19 июля 2023, 02:03

Жители Малгобека раскритиковали местные власти за проблемы с водоснабжением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Малгобеке из-за отсутствия воды, из строя вышли оба насоса на водозаборе, сообщил глава города Мусса Галаев. Пользователи Telegram раскритиковали местные власти за то, что допустили износ оборудования.

О введении режима чрезвычайной ситуации из-за отсутствия водоснабжения вечером 18 июля сообщил в своем телеграм-канале глава города Мусса Галаев.

По словам Галаева, проблемы с водоснабжением начались еще 14 июля, когда на водозаборе №2 в сельском поселении Вежарий-Юрт вышел из строя один из насосов. Второй насос вышел из строя утром следующего дня. "Подвоз воды организован, хотя я считаю, что этих мер недостаточно, мы создаем людям неудобства", - сказал Галаев.

По его словам, городские власти уже заказали новые насосы и двигатель для возобновления подачи воды. "Двигатель тоже у нас вышел из стоя, износ у них уже 100% <...> Пока заказанные нами насосы и двигатель привезут в регион, мы хотим отремонтировать и временно запустить старые насосы. Когда придут новые насосы и их установят, я думаю, дальше проблем у нас не будет", - добавил Галаев.

Пользователи телеграм-канала администрации Малгобека раскритиковали местные власти за то, что допустили износ оборудования до критического состояния. "Не нужно ждать 100% износа, нужно контролировать ситуацию! Завтра то же самое может случиться и с электроподстанциями, газопроводом. Не нужно ждать износа, нужен постоянный контроль", - отметила Анжела. "Закажите еще специалистов вместе с насосами", - предложила Зарина Бокова.

"Второй микрорайон на протяжении нескольких лет сидит каждое лето практически без воды. Все молчат, никто ничего не говорил", - посетовал z.d.u.a.

"О чем вы думала раньше, где насосы, которые должны быть у вас. Это просто издевательство над людьми. В резервы насосы, где они у вас должны быть", - отметил пользователь под ником 24804. "Сейчас год будут ждать заказа, потом еще год собирать, как будто с другой страны заказ ждут", - предположила Melissa.

Многие пользователи отметили, что заявленный подвоз воды не производится. "Нам не организовали подвоз воды. Пожалуйста, привезите нам воду на Бериславского, ведь со вчерашнего дня мы оставляли заявку", - написал один из пользователей. "Привезите воду на ул. 50 лет Комсомола", - попросил другой комментатор, а пользователь Залина попросила организовать подвоз воды на Трудовую улицу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители ингушских сел неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, в августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется. В апреле жители нескольких сел и городом республики пожаловались, что в преддверии Ураза-байрама у них нет воды, несмотря на обещания главы республики максимально оперативно ликвидировать коммунальные аварии.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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