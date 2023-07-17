Идея марша по Лачинскому коридору вошла в противоречие с законами Азербайджана

17 июля 2023, 19:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мирный марш по Лачинскому коридору, который запланировали карабахские активисты, должны будут остановить российские миротворцы, а если не они, то это сделают азербайджанские силовики, разъяснили бакинские юристы. Законы Азербайджана не позволяют проводить массовые несогласованные акции и посещать зону конфликта, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля в Степанакерте прошла многотысячная акция протеста, участники которой обратились к международному сообществу с призывом отреагировать на то, что Азербайджан посредством блокады нарушает права жителей Нагорного Карабаха. Участники митинга также обратились к Красному Кресту и миротворцам с требованием принять меры для разблокировки Лачинского коридора. Активисты в Степанакерте призвали соотечественников пройти мирным маршем к азербайджанскому КПП.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Член Платформы гражданского общества Азербайджана, юрист Алескер Мамедли усомнился в возможности проведения шествия из армянонаселенной части Карабаха к пункту пропуска "Лачин" и назвал подобные инициативы "элементами политического эпатажа".

"Во-первых, это большое расстояние – более 60 километров пути по горной дороге и преодолеть это в жаркий период даже в нормальных условиях непросто, не говоря, уже о зоне вооруженного конфликта. Во-вторых, в регионе находятся российские миротворцы и их задачей является предотвращение ситуаций, когда может произойти противостояние между армянами и азербайджанцами. Поэтому миротворцы обязаны не позволить участникам предполагаемого шествия пройти на территорию, контролируемую азербайджанской армией", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, продолжил он, любые массовые собрания в Азербайджане должны согласовываться с государственными органами страны. "Судя, по тому, что инициаторы подобного мероприятия потому и проводят его, что не признают законов Азербайджана, то за согласованием они не будут обращаться. Кроме того, маршрут предполагаемого шествия относится к зоне вооруженного конфликта. Туда гражданам Азербайджана въезд запрещен из-за минной опасности. То есть в регион можно попасть только по специальным разрешениям госорганов Азербайджана", - сказал Мамедли.

По его словам, если инициаторы шествия все же попытаются идти в сторону Лачина и миротворцы их пропустят, то азербайджанские силовики преградят им путь. "Во-первых, это будет сделано в целях безопасности самих же участников акции. Дело в том, что эта зона еще не полностью расчищена от мин. Во-вторых, пропуск в сторону Лачина протестующих может представлять угрозу самим азербайджанским силовикам. Ибо возможны провокации против них, агрессивные действия. Помимо всего прочего, вооруженный конфликт не урегулирован и среди протестующих могут быть лица, используемые для сбора разведывательной информации. Все это может представлять угрозу безопасности Азербайджана", - отметил Мамедли.

Бывший член коллегии адвокатов и бывший следователь МВД Намизад Сафаров согласился с этим. "Сомневаюсь в решимости участников протеста пройти в сторону пограничного пункта "Лачин" на мосту Хакари с учетом того, что дорога проходит рядом с городом Шуша, где вдоль трассы сосредоточены силы полиции и спецназа Азербайджана, которым может быть отдан приказ пресечь несогласованную с госорганами Азербайджана акцию протеста. Но российские миротворцы сами не допустят, чтобы протестующие пошли на контролируемую азербайджанской армией территорией. Вообще даже те протестные акции, которые проводятся сейчас в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), являются нарушением законодательства Азербайджана. Власти Азербайджана не пресекают их только потому, что идет переговорный процесс и эта территория временно в зоне ответственности российских миротворцев", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедли отметил, что азербайджанские силовики могут применить жесткие меры, если марш жителей Карабаха состоится. "Конечно, в первую очередь, они будут предупреждены о незаконности их акции. Ибо это территория Азербайджана и массовые собрания должны осуществляться по законам Азербайджана, независимо от того, кто проводит эти акции – граждане страны или лица, еще не признавшие азербайджанского гражданства или имеющие иностранное гражданство. В случае неповиновения против протестующих в соответствии с законодательством могут быть приняты специальные средства – слезоточивый газ, водометы, в крайнем случае резиновые пули. Азербайджанская полиция демонстрировала принятие подобных действий против участников несогласованных акций в Баку и регионах страны", - сказал Мамедли.

Сафаров подчеркнул, что азербайджанская полиция имеет установленные законом полномочия и технические средства для пресечения не согласованных протестов.

"Силы полиции умеют жестко действовать. Мы не раз видели это в Баку и регионах. Один из примеров - разгон акции в селе Союдлу Гядабейского района 20 июня. Те же действия могут быть приняты и против тех, кто направится в сторону Лачина. И вообще, такие действия, направленные на нагнетание ситуации, неуместны", - резюмировал он.

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.