Матч между Абхазией и Нагорным Карабахом в рамках чемпионата мира ConIFA отменен

02 июля 2023, 06:06

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Из-за ситуации в Нагорном Карабахе матч между карабахской командой и сборной Абхазии в рамках отборочного тура чемпионата мира ConIFA 2024 отменен.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2019 года в Нагорном Карабахе прошел чемпионат Европы по футболу ConIFA, участие в котором приняли восемь команд. Победителями турнира стали футболисты из Южной Осетии, которые в финале обыграли сборную Западной Армении. Организаторы назвали прошедший в Нагорном Карабахе турнир одним из лучших. В 2021 году чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде.

Матч между сборными Абхазии и Нагорного Карабаха в рамках отборочного тура чемпионата мира ConIFA 2024 отменен. Игра должна была состояться 10 июля на сухумском стадионе "Динамо", пишет 1 июля "Апсадгьыл-Инфо".

По данным Федерации футбола Абхазии, матч отменен из-за "нестабильной ситуации в Карабахе", команда которого не может приехать в назначенный день.

Ситуацию прокомментировал президент европейского филиала ConIFA Альберто Рискио, который заявил, что руководство конфедерации понимает "этот вопрос". "Мы находимся в контакте с Федерацией футбола республики Абхазия для определения новой возможной даты игры. Все европейские футбольные ассоциации должны принять участие до 31 октября в отборочных матчах", - приводит его слова "Апсны".

Чемпионат мира ConIFA-2024 пройдет в Курдистане (Иран), участие в нем примут 16 команд. Соревнования проводятся каждые два года.

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