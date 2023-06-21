Ирина Григорьева подала иск против судьи

21 июня 2023, 06:01

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Краснодарская активистка Ирина Григорьева, сославшись на экспертный анализ независимых врачей, потребовала в суде признать психиатрическую экспертизу недействительной, однако судья отказался. Она сочла поведение судьи неуважительным и подала на него в суд.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2022 года активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Сама Ирина Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка". 18 ноября защита подала заявления в прокуратуру и Следственный комитет, в которых указала, что силовики не имели права принудительно забирать Григорьеву из дома, так как решение о психиатрической экспертизе обжалуется в суде. 26 мая Краснодарский суд признал действий сотрудников полиции, которые проводили обыск у Григорьевой, незаконными.

В конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

20 июня активистка Ирина Григорьева направила в Краснодарский краевой суд через сайт "Госуслуги" иск о возмещении ей морального вреда в размере 2 000 евро. Ответчиком по иску выступает судья Динского районного суда Краснодарского края, в качестве заинтересованного лица Григорьева указала управление Судебного департамента края. Активистка требует взыскать с управления за счёт казны с последующим регрессом с ответчиков компенсацию в пользу себя, как «жертвы произвола и нарушения конституционных, конвенционных и международных прав».

В обосновании своих требований Ирина Григорьева указывает, что в отношении нее "в производстве Динского суда у судьи <...> находятся на рассмотрении материалы уголовного дела 1-78/2023 по статье 298.1 УК РФ за клевету на судью Октябрьского районного суда <...>", который написал на нее заявление в Следственный комитет по факту того, что Григорьева обвинила его в совершении преступления.

Дело против Григорьевой было возбуждено 13 августа 2021 года и передано в суд 15 сентября 2022 года вместе с психиатрической экспертизой. Ирина Григорьева 15 июня заявила в судебном заседании, что экспертиза, проведенная государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» (СКПБ №1) Краснодара в ноябре 2021 года, не имеет юридический силы.

Она сослалась на независимых столичных экспертов в области медицины, которые в январе 2022 года по заявлению Григорьевой коллегиально выявили нарушения в экспертизе. Столичные независимые врачи сделали свой экспертный анализ заключения сотрудников больницы в отношении активистки. Из данного документа следует, что экспертизу нельзя считать действительной и имеющей юридическую силу.

«15 июня состоялся суд в Динском районном суде <...> по обвинению в клевете на судью. Было заявлено ходатайство о неприобщении экспертизы ГБУЗ к делу, как не имеющей юридической силы. В качестве доказательств было передано судье на изучение заключение независимых экспертов. Однако судья отказался принять заключение независимых экспертов и приобщил сфальсифицированное заключение», - рассказала Ирина Григорьева корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила что на суде появилась незнакомая ей ранее женщина, которая представилась «законным представителем Григорьевой из органа опеки и попечительства», также был неизвестный ей ранее адвокат, назначенный без согласования с подсудимой. "Они отказались говорить со мной, отказались даже пояснить, как намерены защищать мои интересы, если они не знают материалов дела и не намерены обсуждать позицию моей защиты. Они все были настроены против меня и полностью молчали, тем самым выражая соглашательскую позицию с судьей, который полностью игнорировал мои права и представляемые доказательства. Я была вынуждена заявить судье отвод, так как ранее ко мне, как к правозащитнице в других процессах, он проявлял предвзятое отношение. Но судья, игнорируя мои доводы и мой отвод, даже не удосужился внести его в протокол судебного заседания и вообще рассмотреть <...> Я нашла поведение судьи неуважительным к моим правам и подала сегодня (20 июня) на него в краевой суд по подсудности», - рассказала Григорьева.

В исковом заявлении на судью Григорьева указала, что он установил "мораторий на ее фундаментальные права", в частности, привлек органы опеки и попечительства в нарушение презумпции невиновности, лишил ее процессуальной дееспособности в связи с психиатрической экспертизой. "Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства, однако, несмотря на то, что подсудимая под эти параметры не подходит, суд все равно призвал к участию в процессе «опекуна», который даже не знаком с делом", - говорится в заявлении.

Председатель общественного движения «Общественный контроль правопорядка» (МОД «ОКП») Ирина Иванова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что движение поддерживает Григорьеву и оказывает ей юридическую помощь и моральную поддержку.

По ее словам, за два года против Григорьевой следствие пыталось возбудить четыре уголовных дела по обвинению в угрозах и насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, оскорблении судей, неуважении к суду, клевете и применении насилия в отношении судей, но лишь одно дело - о клевете - дошло до суда, его рассмотрение назначено на 22 июня.

Ирина Иванова считает, что Григорьева правильно подала исковое заявление и сослалась на решение Конституционного суда, который разъяснил, что для того, чтобы инициировать процесс о компенсации морального вреда, необязательно, чтобы приговор или решение судьи отменили.

При этом она отметила, что и ранее организация помогала гражданам подавать иски на судей, но все они потерпели фиаско. «Иски терпят фиаско еще на стадии принятия в производство. Мы обжаловали такие отказы вплоть до ВС РФ, но ничего не помогало. Может быть у Ирины получится», - добавила она.

По словам адвоката Кнарик Арутюнян, которую не допускают к процессу без объяснения причин, "вопросы с остальными уголовными делами еще не решены". "В любую минуту они могут быть открыты, возобновлены или переданы в суд", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями сторон процесса по поводу заявления Ирины Григорьевой "Кавказский узел" пока не располагает.

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